Teatro Palladium: dal 14 ottobre la nuova stagione articolata in due parti

Teatro, musica, cinema e formazione ben rappresentati nell’interessante programma di quest’anno. Fra gli artisti protagonisti Peppe Servillo, Giorgio Tirabassi, Enzo Vetrano etc. Per la musica i Festival “Flautissimo” e “Nuove Consonanze”.

Alla presentazione della nuova stagione artistica del Teatro Palladium (lo storico teatro dell’Università Roma Tre alla Garbatella) sono intervenuti Luca Pietromarchi, Rettore dell’Università Roma Tre, Pasquale Basilicata, Direttore generale dell’Università Roma Tre, Amedeo Ciaccheri, Presidente Municipio VIII, Luca Aversano, Presidente Fondazione Roma Tre Teatro Palladium, Francesca Cantù, Vicepresidente Fondazione Roma Tre Teatro Palladium, Silvia Carandini, Giuseppe Leonelli e Vito Zagarrio, Consiglieri di amministrazione Fondazione Roma Tre Teatro Palladium, Stefano Cioffi, Direttore del festival Flautissimo e Fausto Sebastiani, Consigliere di Nuova Consonanza. Dalle varie testimonianze è emerso come quest’anno, più degli altri, il messaggio è “Essere in comune”, sentirsi parte di una comunità, stare insieme nonostante la distanza, ritrovarsi e ritrovare nel teatro quel senso di condivisione che da sempre gli appartiene. Si riparte dunque con spirito rinnovato, ben consapevoli delle attenzioni che questo tempo richiede, ma con lo sguardo proiettato sul futuro. Per questo la stagione artistica 2020-2021, in ragione delle incertezze della situazione sanitaria, si articolerà in due parti: la prima, da ottobre a dicembre 2020; la seconda, da gennaio a giugno 2021. Enzo Vetrano e Stefano Randisi, Peppe Servillo, Maria Paiato e Giorgio Tirabassi sono solo alcuni dei protagonisti della nuova stagione a cura della Fondazione Roma Tre Teatro Palladium, diretta dal Presidente Luca Aversano, dalla Vicepresidente Francesca Cantù e dai consiglieri Silvia Carandini, Giuseppe Leonelli e Vito Zagarrio. Dal 14 ottobre si alternano sul palco rappresentazioni classiche, proiezioni in collaborazione con il Festival del Cinema di Roma, concerti di musica classica e contemporanea in sinergia con i festival Flautissimo e Nuova Consonanza, inedite collaborazioni con associazioni artistiche. Inoltre, in linea con la sua vocazione universitaria, il teatro rinnova i laboratori per le scuole con il progetto “Generazione Selfie” e i tirocini formativi per gli studenti dell’Università.“Il Teatro Palladium, ormai uno dei grandi teatri di Roma, riapre in piena sicurezza – afferma il Rettore dell’Università Roma Tre Luca Pietromarchi. Una programmazione di alta qualità, l’interrelazione tra le arti, la ricerca e la formazione universitaria, fanno del Palladium un centro di cultura di prestigio, di cui l’Università Roma Tre è orgogliosa. La nuova stagione artistica va in questa direzione: fare del teatro lo spazio privilegiato per un confronto vivace e costruttivo tra le aule universitarie e la cultura cittadina.” Ospitare artisti e professionalità di rilievo nazionale, dialogare con i dipartimenti dell’Università Roma Tre, collaborare con enti e istituzioni del territorio (Mibact, Miur, Regione Lazio e Municipio Roma VIII), sono da sempre gli obiettivi del Teatro Palladium, punti da cui ripartire, in totale sicurezza, in questa nuova stagione. “In questi mesi di disorientamento ci siamo interrogati a lungo su cosa fare per colmare questo stato di sospensione. La cultura e l’arte ci sono sembrati gli strumenti migliori. Tornare al nostro lavoro è dunque la prima risposta, consapevoli che strappare il velo del distanziamento sociale è una tra le sfide che questa ripartenza ci impone – afferma il Presidente della Fondazione Luca Aversano. Ma non possiamo farlo da soli, abbiamo bisogno di condividere con voi questo nuovo e più delicato viaggio di riconquista dell’anima comune e comunitaria che vive nel Teatro”. Un senso di rinnovamento è rappresentato anche dall’inaugurazione del nuovo sipario del Palladium, nel giorno di riapertura del teatro al pubblico, in coincidenza con i festeggiamenti di Garbatella 100, organizzati dal Municipio Roma VIII in occasione del centenario del quartiere. Creato dall’artista Pietro Ruffo nell’ambito del Laboratorio Garbatella 20/20 del Dipartimento di Architettura di Roma Tre, il sipario è composto da due mappe gemelle che rappresentano la sovrapposizione della planimetria dei 44 lotti storici di Garbatella, formando attraverso milioni di piccolissimi segni una simbolica carta geografica del quartiere. Un omaggio a Garbatella e alla sua lunga storia. La programmazione della prima parte della nuova stagione si apre il 14 ottobre con due nomi prestigiosi: Enzo Vetrano e Stefano Randisi, con la prima romana dello spettacolo “Quando la vita ti viene a trovare – Dialogo tra Lucrezio e Seneca”. I due attori e autori teatrali, il cui sodalizio artistico dura da oltre trent’anni, portano in scena per Emilia Romagna Teatro Fondazione il dialogo tra Lucrezio e Seneca immaginato dal latinista Ivano Dionigi, tratto dall’omonimo libro edito da Laterza. Uno scontro filosofico tra due maestri del pensiero classico per guardare a due diverse anime che abitano la cultura occidentale da secoli. Durante tutta la stagione non mancheranno gli ormai consolidati appuntamenti con i concerti della Roma Tre Orchestra, tra cui il Wagner Gala, dedicato a uno dei più grandi compositori mai esistiti in programma il 16 ottobre. Senza dimenticare il passato del Teatro come cinema della Garbatella, si prosegue dal 17 al 23 ottobre con gli appuntamenti nell’ambito della Festa del Cinema di Roma. Si rinnova anche quest’anno la collaborazione con Flautissimo, festival dedicato al flauto e ai migliori interpreti delle musiche scritte per questo strumento, che per la prima volta si svolgerà integralmente presso il Palladium, dal 24 ottobre al 28 novembre. Ad aprire il festival, il 24 ottobre, quattro importanti protagonisti dello strumento: i flautisti Silvia Careddu, Matteo Evangelisti, Adriana Ferreira e Riccardo Ghiani. Accompagnati al pianoforte da Francesca Carta, eseguiranno musiche di Schubert, Mozart, Beethoven, Jolivet, Arrieu, Gaubert, Debussy e Connesson. Il 25 ottobre, per la prima volta a Roma, Michele Sinisi porta in scena una personalissima versione di “Amleto”; il 7 novembre una prima assoluta con una delle principali protagoniste del teatro contemporaneo, Maria Paiato, in “Tre piani”, performance tratta dal romanzo del celebre autore israeliano Eskhol Nevo. Si continua l’8 novembre con la celebrazione del centesimo anniversario dalla nascita di Gianni Rodari: a distanza di 10 anni dalla prima al Parco della Musica, Galatea Ranzi accompagnata dalle musiche di Luigi Marinaro e Gabriele Coen, ripropone “La torta in cielo”, una della storie più belle dello scrittore italiano.È una prima romana il 15 novembre lo spettacolo “Amore non amore”, un viaggio nei sentimenti attraverso le canzoni del repertorio classico napoletano interpretate da Peppe Servillo, accompagnato dalla chitarra di Cristiano Califano, e le poesie di Franco Marcoaldi. Il 21 e 22 novembre un’altra prima assoluta: “Caligola in quarantena” (tratto dall’opera teatrale “Caligola” di Albert Camus). Guglielmo Poggi, astro nascente della cinematografia e del teatro italiano, orchestra insieme a Stefano Cioffi uno spettacolo mirabile e catartico, che invita gli spettatori a ragionare su quale sia il limite tra il desiderio e i primi bagliori della follia. Chiude il festival il 28 novembre il concerto di Giorgio Tirabassi insieme alle chitarre di Moreno Viglione e Gianfranco Malorgio e al violino di Mauro Carpi con “Django Reinhardt, Il Fulmine a tre dita”, sul palco la vita e le sonorità di uno dei più iconici chitarristi della storia. Nell’ambito delle nuove collaborazioni, l’ 1 novembre il Teatro ospita il concerto dei finalisti della 19a edizione del Concorso Lirico Internazionale “Ottavio Ziino”, intitolato al celebre direttore d’orchestra, compositore di origine siciliana e di adozione romana. Il Premio, organizzato dall’Associazione Culturale “Il Villaggio della Musica” è assegnato da una giuria internazionale, quest’anno presieduta da Dominique Meyer, Sovrintendente e Direttore Artistico del Teatro alla Scala di Milano. Il festival Nuova Consonanza inaugura la sua 57esima edizione il 14 novembre con il concerto omaggio all’illustre compositore Francesco Pennisi, a vent’anni dalla sua scomparsa, per poi proseguire il 27 novembre con un altro omaggio, questa volta a Cesare Pascarella, scrittore vissuto a cavallo tra XIX e XX secolo, autore di poesie e sonetti in romanesco. In scena “La scoperta de l’America e altri sonetti”, poema che sancì la sua fama e in cui viene ripercorsa la vicenda di Colombo attraverso la voce di un cliente di un’osteria, proposta in forma di azione musicale composta da Fabrizio de Rossi Re, per attore (Massimo Wertmüller), clarinetto (Fabio Battistelli) e pianoforte (Fabrizio de Rossi Re. Infine, martedì 1 e mercoledì 2 dicembre, è in programma in prima romana il concerto “L’uomo che scambiò la moglie per un cappello”, tratto dal saggio neurologico di Oliver Sacks che investiga il mondo di una persona affetta da cecità mentale e da cui Michael Nyman ha composto la sua opera musicale. La rappresentazione vede la presenza dell’Ensemble In Canto, importante realtà attiva sin dal 1988, che ha eseguito spesso in prima assoluta la musica dei maggiori compositori italiani viventi e del secolo scorso. Un appuntamento da non perdere il 16 novembre è l’edizione speciale della rassegna dedicata al teatro in carcere “Destini Incrociati 2020”, organizzata dal Coordinamento Nazionale di Teatro in Carcere. L’iniziativa, in vista dell’edizione 2021, è finalizzata a fare il punto sul lavoro dei primi dieci anni di vita del Coordinamento Nazionale attraverso una rassegna video che riassume tutte le esperienze degli ultimi anni, e che si concluderà con lo spettacolo serale “Cattività” di Mimmo Sorrentino con le attrici recluse nella sezione di alta sicurezza del carcere di Vigevano. Saranno inoltre consegnati, nell’ambito della rassegna, i “Premi della Critica ANCT” che ogni anno l’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro assegna a personalità, progetti, realtà emergenti della filiera del “fare teatro”. Nell’ambito della formazione il Palladium l’11 e il 12 dicembre propone il progetto “Generazione Selfie”, rivolto a studenti delle scuole secondarie superiori. Il laboratorio teatrale avrà come esito la realizzazione di una restituzione scenica performativa, sotto la guida di professionisti del mondo del teatro, tra i quali Elena Bucci e Marco Sgrosso, fondatori di una tra le più importanti compagnie teatrali contemporanee, “Le belle bandiere”. Il progetto, a cura di Alessandra De Luca e Maria Elena Curzi, è realizzato con il contributo della Regione Lazio nell’ambito degli interventi annuali per favorire l’accesso dei giovani allo spettacolo dal vivo in collaborazione con le istituzioni scolastiche. Di grande rilievo musicale e culturale è infine il concerto in ricordo della Shoah, previsto per il 15 dicembre, organizzato in collaborazione con l’Ambasciata di Germania e con la Comunità Ebraica di Roma: il prestigioso ensemble tedesco Minguet Quartett eseguirà, di Luca Lombardi, „Warum?” per quartetto d’archi e il Quartetto in fa minore op. 80 di Felix Mendelssohn-Bartholdy.

PROGRAMMA

OTTOBRE

Mercoledì 14 ore 20.30

Quando la vita ti viene a trovare – Dialogo tra Lucrezio e Seneca (teatro)

Di Ivano Dionigi

Interpretazione e regia Enzo Vetrano e Stefano Randisi

Musiche originali Alessandro Cipriani

Scene e costumi Mela Dell’Erba

Video e luci Antonio Rinaldi

Produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione

In collaborazione con Cooperativa Le tre corde-Compagnia Vetrano/Randisi, Ravenna Festival

Prima romana

Venerdì 16 ore 20.30

Roma Tre Orchestra (musica)

Da sabato 17 a venerdì 23

Festa del Cinema di Roma

Sabato 24 ore 18.00

Flautissimo – LA VILLE DE LA FLÛTE 1 (musica)

musiche di Schubert, Mozart, Arrieu, Gaubert, Connesson

con Silvia Careddu, Adriana Ferreira, flauto

Francesca Carta, pianoforte

Ore 21.00

LA VILLE DE LA FLÛTE 2 (musica)

musiche di Beethoven, Jolivet, Debussy

con Riccardo Ghiani, Matteo Evangelisti, flauto

Francesca Carta, pianoforte

Domenica 25 ore 18.00 e ore 21.00

Flautissimo – Amleto (teatro)

Di e con Michele Sinisi

Prima romana

NOVEMBRE

Domenica 1

19° Concorso Lirico Internazionale “Ottavio ZIINO” (musica)

Concerto di Gala dei Finalisti

Martedì 3 ore 20.30

Roma Tre Orchestra (musica)

Sabato 7 ore 18.00 e ore 21.00

Flautissimo – Tre piani (teatro)

di Eskhol Nevo

con Maria Paiato

regia Stefano Cioffi

sound Dario Felli

Prima assoluta

Domenica 8 ore 12.00 e ore 18.00

Flautissimo – La torta in cielo (teatro/musica)

di Gianni Rodari (nel centesimo anniversario dalla nascita)

con Galatea Ranzi

Gabriele Coen, sax soprano

Luigi Marinaro, percussioni

Mercoledì 11 ore 20.30

Roma Tre Orchestra (musica)

Sabato 14 ore 20.30

Nuova Consonanza – Concerto in omaggio a Francesco Pennisi (musica)

Direttore Gabriele Bonolis

Con

Sabrina Cortese, soprano

Chiara Osella, mezzosoprano

Andrea Biagini, flauto

Luigi Sini, chitarra

Gabriele Bonolis, direttore Roma Tre Orchestra

Domenica 15 ore 18.00 e ore 21.00

Flautissimo – Amore non amore (musica)

con Peppe Servillo e Franco Marcoaldi

Cristiano Califano, chitarra

Prima romana

Lunedì 16 ore 10

Destini incrociati – Settima rassegna nazionale di teatro in carcere – Premi della critica ANCT (teatro)

Mercoledì 18 ore 20.30

Roma Tre Orchestra (musica)

Sabato 21 ore 21.00 e domenica 22 ore 18.00

Flautissimo – Caligola in quarantena

da Albert Camus

di e con Guglielmo Poggi

regia Stefano Cioffi

Prima assoluta

Mercoledì 25 ore 19.00

Roma Tre Orchestra (musica)

Venerdì 27 ore 20.30

Nuova Consonanza – La scoperta de l’America e altri sonetti – Omaggio a Cesare Pascarella (musica)

Di Fabrizio de Rossi Re

Con Massimo Wertmuller, attore

Fabrizio de Rossi Re, pianoforte

Fabio Battistelli, clarinetto

Sabato 28 ore 21.00

Flautissimo – DJANGO REINHARDT, Il Fulmine a tre dita (musica)

Giorgio Tirabassi, voce recitante e chitarra solista

Moreno Viglione, chitarra solista

Gianfranco Malorgio, chitarra ritmica

Mauro Carpi, violino

DICEMBRE

Martedì 1 e mercoledì 2 ore 20.30

Nuova Consonanza – The man who mistook his wife for a hat (L’uomo che scambiò la moglie per un cappello) (musica)

libretto di O. Sacks, Ch. Rawlence e M. Morris

musica di Michael Nyman

Elisa Cenni (Mr. P), soprano

Roberto Jachini Virgili (Dr S), tenore

Federico Benetti (Dr P), basso

Carlo Fiorini regia e impianto scenico

Ensemble In Canto

Marzia Castronovo, arpa

Silvia Paparelli, pianoforte

Anna Chulkina e Plamena Krumova, violini

Gianfranco Borrelli, viola

Michele Chiapperino e Kyungmi Lee, violoncelli

direttore Fabio Maestri

Prima romana

Lunedì 7 ore 20.30

Roma Tre Orchestra (musica)

Martedì 8 ore 17.00

Roma Tre Orchestra (musica)

Mercoledì 9 ore 20.30

Roma Tre Orchestra (musica)

Venerdì 11 e sabato 12 ore 20.30

Generazione Selfie – Fondazione Roma Tre Teatro Palladium (teatro)

a cura di Alessandra De Luca e Maria Elena Curzi

progetto realizzato con il contributo della Regione Lazio nell’ambito degli interventi annuali per favorire l’accesso dei giovani allo spettacolo dal vivo in collaborazione con le istituzioni scolastiche

Martedì 15 ore 20.30

Concerto in ricordo della Shoah – ensemble Minguet Quartett (musica)

Musiche di Luca Lombardi „Warum?” e di Felix Mendelssohn-Bartholdy Quartetto in fa minore op. 80

In collaborazione con l’Ambasciata di Germania e con la Comunità Ebraica di Roma

Giovedì 17 ore 20.30

Roma Tre Orchestra (musica)

Martedì 22 ore 20.30

Roma Tre Orchestra (musica)

TeatroPalladium

Piazza Bartolomeo Romano, 8 – Roma – Tel: 06 5733 2772

Biglietti: intero da € 15,00 a € 20,00, ridotto da € 12,00 a € 15,00; ridotto studenti 8,00 €