Kreky & The Asteroids: fuori il nuovo singolo ‘No Apologies’

La band romana ha realizzato per la Romolo Dischi (distribuzione digitale Pirames International) un nuovo brano che farà parte dell’album in uscita a gennaio 2021. Suoni schietti e diretti in una traccia che guarda, per spirito, al punk.

E’ uscito un nuovo singolo dei Kreky & The Asteroids, si tratta di “No Apologies” (Romolo Dischi./ distribuzione digitale Pirames International). “Mani sulla chitarra ed il riff è uscito da solo, così come anche il ritornello. Questo brano è stato scritto in pochissimo tempo, è il più più “punk” – anche se non eccezionalmente up tempo – nel senso di schietto e diretto, rispetto al resto delle canzoni che saranno presenti nel disco che uscirà a gennaio 2021. Da quando è stata scritta, la musica ha subito pochissime variazioni, così come il testo. Come tante altre canzoni, è un modo per lasciare testimonianza e di tenere il punto fermo sulla strada che si sta cercando di percorrere.” Così la band romana commenta la genesi della composizione di questa nuova traccia, energica e coinvolgente. Dopo l’uscita del singolo “Spotlights” che ha raccolto molti consensi (inserito in rotazione in alcune delle principali radio locali) e streaming, e il regalo per i loro ascoltatori di una versione acustica di “Spotlights” e una reinterpretazione di “Ocean Eyes” di Billie Eilish, tornano con la loro impronta, pronti a graffiare ancora. E “No Apologies” è il singolo giusto per attuare i loro propositi. Kreky & The Asteroids è un progetto nato a Roma nel 2018. Kreky è un cantautore e la band The Asteroids si chiama così perché l’ha deciso il chitarrista. E’ un progetto di matrice anglosassone, ed è proprio questo il motivo per cui è stato scelto il nome composto, visto che ha le sue radici nel roots rock statunitense, tra Ryan Adams, Jeff Buckley, Springsteen e i Counting Crows, ed è forse l’unico progetto di questo tipo in Italia.Possono vantare d’aver suonato in quasi tutti i locali della capitale, partecipato a molti contest tra i quali Marmo Music Match – come finalisti – e vincitori di una delle serate di It’s 2 U, che li ha portati a condividere il palco del Largo Venue con i Dunk, band dei fratelli Giuradei/Pipitone/Ferrari.Dopo aver rilasciato il singolo “Dust” e “Sunflower” sulle piattaforme in streaming e con relativi video live in studio su Youtube, pubblicano in premiere su Repubblica Roma il video di “Mistakes”, con coreografia e scenografia scritta dalla Gorillaz Crew di Sonny Olumati. Entrano in studio a fine 2018 – e ci restano per almeno un anno e mezzo – per registrare il primo disco, coinvolgendo ospiti eccezionali.

https://www.instagram.com/krekyandtheasteroids

https://www.facebook.com/krekyandtheasteroids