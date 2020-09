Ultimo, esce il singolo ‘22 Settembre’: «Ho scritto una canzone…», il testo

Il cantautore romano torna con il brano inedito ’22 settembre’, traccia che inaugura l’etichetta indipendente Ultimo Record. Ecco il testo della canzone.

Il countdown social è iniziato con il mese di settembre ma i fan di Ultimo hanno dovuto sudare un bel po’ prima dell’ufficialità. Arriva, infatti, a meno di ventiquattr’ore dal rilascio, l’annuncio del cantautore sul nuovo singolo: si intitola 22 Settembre ed esce proprio nella giornata che dà il titolo alla traccia.

Qualche mese fa ho scritto una canzone….. l’ho chiamata ‘22 Settembre’. Ho pensato che sarebbe stato giusto farla uscire il 22 Settembre. E quindi dai, da mezzanotte sarà vostra!! A dopo!!

Già all’inizio del mese, Moriconi aveva cominciato ad accendere la curiosità del pubblico con un post che invitava a stare attenti. “Occhio….”: questa la sola parola postata, sufficiente a far sperare in fresche novità. Quindi, un secondo post con una data precisa a segnare il conto alla rovescia. Sì, ma per cosa di preciso?

Ecco, quindi, una pioggia di ipotesi fra le quali ovviamente l’idea di un inedito è sempre stata fra le più papabili. E mentre il web si interrogava, a Milano comparivano megaschermi neri su cui spiccava il nome di Ultimo. Non solo; a destare la curiosità di tutti è stato il logo Ultimo Records che conferma la nascita di un’etichetta indipendente fondata dall’artista romano.

A questo si aggiungerebbe anche un cambio di management (addio al team di Honiro, dunque, sostituito da Max Brigante già manager di Elodie). Su questo, però attendiamo conferma definitiva. Nel frattempo, aspettando le date live negli stadi riprogrammate nel 2021, godiamoci 22 Settembre.

Ultimo: il testo di ‘22 Settembre’

Preferisco vivere senza mai più chiedere

Preferisco stringere che lasciare perdere

Vivo nel confronto di un secolo e un secondo

e non trovo cosi assurdo che il mondo sia un istinto

Ti va se ci lasciamo che torna il desiderio?

Poi vieni qui vicino e raccontami un segreto

Io so di un vecchio pazzo che parla alle persone

di cose mai accadute per vivere un po’ altrove

Io la vita la prendo com’è

Questo viaggio che parte da sé

che non chiede il permesso mai a me

Io la vita la prendo com’è

Puoi lasciare adesso le vecchie convinzioni

ne costruiremo altre con nuove mie parole

Ci penserò io a tutto, tu dovrai un po’ affidarti

e perdona la freddezza ma spero che mi salvi

Per starmene in silenzio in sere più autunnali

ricordo me in un parco a dire “mostra quanto vali”

E non essere mai affranto se un sogno non si svela

Ho visto gente esclusa ridere a squarciagola

Io la vita la prendo com’è

Questo viaggio che parte da sé

che non chiede il permesso mai a me

Io la vita la prendo com’è

Non prenderò quel treno che porta nel futuro

No, io voglio godere anche un semplice minuto

E il 22 Settembre io tornerò in quel posto

Tu sai che cosa intendo ma adesso io non posso

Non posso più permetterlo, devo alzarmi e scendere

Non scriverò la musica ma vita della gente

Io sento una missione e ti giuro che andrò a meta

Cantare in pieno inverno per dar la primavera

Io la vita la prendo com’è

Questo viaggio che parte da sé

che non chiede il permesso mai a me

Io la vita la prendo com’è [x2]

Foto via Ufficio Stampa Sky