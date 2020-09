Music Day: XXVIII edizione il 27 settembre

Torna, nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, la più importante manifestazione dedicata agli appassionati di musica di ogni epoca. L’appuntamento è dalle 10,00 alle 19,00 presso l’Hotel NH Villa Carpegna (via Pio IV, 6- zona Villa Pamphili).

Patrocinato dalla Regione Lazio come “manifestazione di interesse culturale” Music Day Roma vanta un ampio parterre standistico, con decine di espositori provenienti da tutta Italia e dall’estero, che propone dischi in vinile, cd, poster, riviste, oggettistica, memorabilia, a cui si affiancano gli incontri con i protagonisti del mondo musicale di ieri e di oggi, presentazioni di dischi, libri, dvd, dibattiti coinvolgenti su temi musicali. Grazie all’iniziativa dell’Associazione Culturale “Per un pugno di dischi”, al Patrocinio della Regione Lazio e alle partnership di Radio Rock, radio ufficiale della manifestazione, di Classic Rock, il magazine musicale più venduto in Italia e di Vinile, il bimestrale della Sprea Editori dedicato al mondo del collezionismo discografico, la manifestazione romana offre la possibilità di condividere e approfondire le passioni di ciascuno in ambito musicale.

Una manifestazione, dunque, amatissima che torna domenica 27 settembre, prima grande manifestazione fieristica a farlo nell’era del Covid. Collezionisti, appassionati e amanti della musica ritrovano così, dopo il fermo causato dall’epidemia di Covid 19, l’occasione di incontrarsi ancora una volta in una delle più grandi Fiere del Disco d’Italia fra dischi in vinile, cd, poster, oggettistica e memorabilia musicali, con ben 60 espositori presenti. Nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza sanitaria, per evitare code e assembramenti. questa edizione sarà ad ingresso libero, con entrata e uscita separate, misurazione della temperatura all’ingresso, postazioni per sanificazioni mani e un maggior distanziamento fra i banchi degli espositori. Sarà ovviamente obbligatorio l’uso delle mascherine all’interno dell’area espositiva. Sempre allo scopo di tutelare la salute dei frequentatori, evitando affollamenti, in questa edizione della Fiera del disco non avranno luogo gli abituali incontri ed eventi che caratterizzano il MDR ma, in accordo con alcune etichette, ci saranno delle dirette Facebook in orari stabiliti per promuovere le loro iniziative discografiche ed editoriali direttamente dagli stands. Un ulteriore motivo d’interesse per partecipare a quello che rimane uno degli appuntamenti più significativi per tutti gli amanti della musica, del vinile e non solo.

L’ingresso per i visitatori è dalle ore 10.00 alle 19.00 non stop

Il programma completo del Music Day e tutti gli aggiornamenti sono consultabili sul sito:

www.musicdayroma.com

e sulla pagina Facebook

https://www.facebook.com/musicdayroma/

Evento Facebook:

https://www.facebook.com/events/310190290240564

Info: perunpugnodidischi@email.it

info@musicdayroma.com