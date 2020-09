Annalisa incontra i fan in quattro date instore: tutte le info

Milano, Roma, Bari e Napoli: ecco tutte le info sulle quattro date instore di Annalisa per incontrare i suoi fan.

Nel giorno dell’uscita del suo nuovo album Nuda, Annalisa annuncia quattro date instore per incontrare i suoi fan.

Nel rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza sanitaria gli appuntamenti saranno:

mercoledì 23 settembre a Milano alle ore 18.00 presso la Feltrinelli piazza Duomo Milano

giovedì 24 settembre a Roma alle ore 20.00 presso la Feltrinelli di via Appia Nuova, 427

venerdì 25 settembre a Bari alle ore 15.30 presso AncheCinema, Corso Italia, 112

sabato 26 settembre a Napoli alle ore 18.00 presso Made in Cloister, Piazza Enrico de Nicola, 48

Sarà possibile partecipare acquistando da oggi fino al giorno dell’instore la propria copia fisica nel punto vendita Feltrinelli dedicato per ogni città.

Annalisa, il nuovo album Nuda

Nuda contiene 13 tracce divise in un lato A e un lato B che caratterizzano due stili e due mondi della cantautrice. All’interno il racconto di sé stessa senza risparmiarsi, senza orpelli, senza filtri: dentro c’è tutto la forza e la fragilità, la profondità e la leggerezza. Quest’album è anche un viaggio sensibile – nato prima del lockdown, e dal lockdown potenziato – nella necessità di interrogarsi, di guardarsi da fuori, e poi di scendere a fondo. All’interno alcuni ospiti, amici stimati che hanno incontrato nel corso della sua carriera: da Rkomi a J-Ax, per passare ad Achille Lauro e a Chadia Rodriguez. Tutte le canzoni sono state scritte da Annalisa con la collaborazione di alcuni tra gli autori più importanti in questo momento e la produzione è stata divisa tra Michele Canova, Dardust e d.whale (Davide Simonetta).