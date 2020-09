Il ritorno dei Cinque Allegri Ragazzi Morti

'Cinque Allegri Ragazzi Morti – Il Ritorno' è un capitolo della saga cult di Davide Toffolo: è accompagnato da una playlist da abbinare alla lettura.

Cinque Allegri Ragazzi Morti – Il Ritorno è un capitolo inedito dell’opera cult ideato da Davide Toffolo, maestro della narrazione dell’adolescenza. Uscirà il 17 settembre (per Panini Comics) e può essere considerato – dopo una lunga attesa – l’epilogo del fumetto cult, ambientato in una Milano sempre più grande e cupa. Ma cosa ne è stato dei Cinque Allegri Ragazzi Morti?

Di loro non si sente parlare da tempo, da quando li abbiamo lasciati inabissarsi nelle acque del secolo passato. Nel frattempo, la provincia che forniva da cornice alle loro avventure non esiste più, soverchiata da una Milanogigante che l’ha completamente inghiottita. Tra sogno, superstizione e una nuova generazione di adolescenti che farà i conti con le precedenti, per poter andare avanti. E se i Cinque Allegri non possono interferire con la sorte dei vivi, non è detto che la regola valga all’opposto… L’invenzione dell’adolescente assoluto, l’Allegro Ragazzo Morto, la più lucida dell’autore-musicista Davide Toffolo, ritorna per affascinare nuovi lettori e ritrovare quelli di sempre.

LEGGI ANCHE: La via di casa: i Tre Allegri Ragazzi Morti in viaggio per il Friuli-Venezia Giulia

Per rendere ancora più coinvolgente l’ingresso nel fumetto, nel volume – arricchito dalla prefazione del Direttore Editoriale di Panini Comics Marco M. Lupoi – è presente un percorso di ascolto da abbinare alla lettura, una playlist che ben aderisce con le avventure dei Cinque Allegri e che accompagna il lettore con una serie di brani dei Tre Allegri Ragazzi Morti, la rock band di Davide Toffolo.

Quest’opera cult è stata anche opzionata per una serie TV, attualmente in fase di lavorazione, realizzata in collaborazione con la casa di produzione Fabula Pictures (Baby, Netflix).