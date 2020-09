Fuori ‘Il Flauto Magico di Piazza Vittorio-Original Soundtrack’

E’ il nuovo album dell’Orchestra di Piazza Vittorio tratto dal film musicale “Il Flauto Magico di Piazza Vittorio”. Splendido lavoro della band multietnica premiata con il David di Donatello 2020 come “Miglior Musicista” proprio per la colonna sonora di questa opera cinematografica

E’ appena uscito in cd e digitale Il Flauto Magico di Piazza Vittorio-Original Soundtrack (Vagabundos/Goodfellas), travolgente, libera e personalissima riscrittura dell’Opera di Mozart, firmata da Leandro Piccioni e Mario Tronco, con la produzione artistica di Pino Pecorelli. Nell’album, che festeggia i 18 anni di attività dell’ensemble, musicisti dalle provenienze più disparate si uniscono a esecutori legati alla “musica colta”(l’Orchestra Pessoa e il Quartetto Pessoa) per creare un tripudio di colori e note affascinante e coinvolgente, capace di riflettere le varie anime dell’Orchestra di Piazza Vittorio. Ospiti del disco le straordinarie voci di Petra Magoni, Fabrizio Bentivoglio e Violetta Zironi nei panni rispettivamente della Regina della notte, Sarastro e Pamina, celebri personaggi dell’Opera. Nella nuova partitura, rielaborata con rispettosa libertà e slegata da virtuosismi barocchi, l’estro melodico del Genio austriaco si coniuga alla perfezione con le differenti culture musicali dei componenti dell’OPV. Strumenti delle diverse tradizioni (djembe, dumdum, sabar, kora e tabla) si mescolano sapientemente con gli elementi dell’orchestra classica (archi, fiati, ottoni e pianoforte) e strumenti più moderni (chitarra elettrica e classica, basso, tastiere, vibrafono) in una sintesi inedita tra musica classica, reggae, pop, jazz, mambo, folk e suggestioni etniche.Il tutto in chiave ultra contemporanea, con i personaggi che cantano in ben otto lingue diverse – italiano, francese, portoghese, spagnolo, arabo, wolof, inglese e tedesco – per restituire una fusione di sonorità, sentimenti e influenze del tutto naturali e armoniose. Accade così che Papageno intoni note reggae giamaicane e Pamino suoni ritmi e percussioni cubane o che Il fischio di Tamino, che inizia con le prime otto battute della partitura di Mozart, diventi poi una bossa nova ispirata a quella melodia, o ancora che la celebre aria della Regina della notte si inoltri verso territori più folk.“La suggestione che ha ispirato questa scelta stilistica – racconta Mario Tronco – è stata quella di immaginare che l’Opera originale fosse stata tramandata oralmente, come una favola nel corso dei secoli (analogamente alle leggende raccontate dagli aedi dell’antica Grecia, dai griot dell’Africa Occidentale o dai cantastorie medievali), andando così a sedimentarsi in culture diverse e distanti tra loro da un punto di vista geografico e sociale. Alcuni musicisti non leggono la musica – prosegue – così quando abbiamo insegnato loro le arie del Flauto magico ce le hanno restituite con qualche “errore” che noi abbiamo fatto diventare partitura, come se si trattasse di mutazioni legate alla stessa natura del racconto orale“. Arricchiscono il disco le composizioni originali di Leandro Piccioni (aria 5,9, 11, 19, 20, 21, 23, 24 e 27), inserite nella loro posizione cronologica “naturale” fra le arie mozartiane eseguite dall’Orchestra. Pensate per essere il più attinenti possibile alle scene, ai costumi e ai personaggi del film, le musiche originali sono ispirate a temi di Mozart – del Flauto Magico e non solo – e contribuiscono a creare un ambiente sonoro “favolistico” e immaginario. “Il Flauto Magico di Piazza Vittorio – Original Soundtrack” è tratto dal film musicale “Il Flauto Magico di Piazza Vittorio”, una favola visionaria e ultrapop ambientata in una Piazza Vittorio che si anima come per magia durante la notte. I giardini della piazza, dopo l’orario di chiusura, dal tramonto fino all’alba, diventano il luogo dove tutto può accadere e dove tutto effettivamente accade. l’Orchestra di Piazza Vittorio, ideata e creata da Agostino Ferrente e Mario Tronco, nasce nel 2002 sulla spinta di artisti, intellettuali e operatori culturali con la volontà di valorizzare l’omonima Piazza dell’Esquilino di Roma, per antonomasia il rione multietnico della città. Fin dalla nascita l’ensemble ha accolto oltre 100 musicisti provenienti da ogni parte del mondo e da ambiti musicali differenti, la maggior parte dei quali ha trovato proprio nell’Orchestra un’occasione di riscatto e ha acquisito la cittadinanza italiana. Da 18 anni rappresenta una realtà unica che trova la sua ragion d’essere nella commistione dei linguaggi testuali e musicali, nella ferma consapevolezza che mischiare culture produca bellezza. Una scommessa che cerca di tenere assieme continenti diversi, con le loro culture, i loro suoni e la loro storia, e proprio in questo sforzo trova il suo momento di maggiore attualità.L’Orchestra di Piazza Vittorio ha all’attivo cinque dischi e oltre 1400 concerti in tutto il mondo: New York, San Francisco, Santa Cruz, Los Angeles, Londra, Parigi, La Rochelle, Lione, Barcellona, Melbourne, Lisbona, Oporto, Colonia, Hannover, Francoforte, Wuppertal, Vienna, Locarno, Lugano, Istanbul, Toronto, Buenos Aires, Algeri, Tunisi, Hammamet, El Jem, Dakar, Mulhouse, Bruxelles, Lussemburgo, Oslo, Helsinki, Stoccolma, Bahrain, Tirana, Sarajevo. Tra le sue ultime produzioni vanta una versione inedita del Va’ pensiero di Giuseppe Verdi inclusa nel repertorio de “L’Orchestra di Piazza Vittorio all’Opera”, concerto che propone le arie tratte dalle opere che negli ultimi dieci anni di attività l’Orchestra ha reinterpretato (Il Flauto Magico e il Don Giovanni di Mozart, la Carmen di Bizet), traendo ispirazione dai musicisti dell’Ottocento che nei vicoli di Napoli rappresentavano le partiture di maggiore ispirazione popolare per coinvolgere le classi meno abbienti. Attualmente l’Orchestra sta lavorando all’adattamento dell’ Opera da tre soldi di Bertolt Brecht.

TRACKLIST

Ouverture Adagio Papageno Tamino e il drago Le tre dame Stanza della Regina Quintetto Selma Regina della notte uno Il medaglione Fischio di Tamino Il flauto e la kora magica Coselho Yanimo Il sacerdote Canone Inti La la la la Pamina e Papageno Apparizione Sarastro Marcia dei sacerdoti Le prove Aria di Pamina Sarastro e la Regina Musica nel Parco Regina della notte due Monostato Le grotte Um grande amor Aria di Sarastro due Finalino morale Pamina, Papageno, Tamino Finale allegro

CREDITI

L’Orchestra di Piazza Vittorio

Direzione artistica e musicale

Mario Tronco

Elaborazione musicale e arrangiamenti da

“Il Flauto Magico secondo l’Orchestra di Piazza Vittorio”

Mario Tronco e Leandro Piccioni

Musiche originali

Leandro Piccioni

Produzione artistica

Pino Pecorelli

Produzione Vagabundos s.r.l

Interpreti

Houcine Ataa voce, Monostato

Emanuele Bultrini chitarra elettrica e classica

Peppe D’Argenzio sax baritono

Evandro Dos Reis voce, Fanciullo

Omar Lopez Valle voce, tromba, Narratore

Ernesto Lopez Maturell voce, batteria, Tamino

Duilio Galioto tastiere

Sanjay Kansa Banik tabla

Pino Pecorelli contrabbasso, basso elettrico

Leandro Piccioni pianoforte e tastiere

Raul Scebba voce, vibrafono, percussioni, timpani , Il Sacerdote

El Hadji Yeri Samb voce, djembe, dumdum, sabar, Papageno

Kaw Dialy Mady Sissoko voce, kora

Ziad Trabelsi voce, oud, Messaggero della Regina

E con Orchestra Pessoa e Quartetto Pessoa

Artisti ospiti

Fabrizio Bentivoglio – voce, Sarastro

Petra Magoni – voce, Regina della Notte

Violetta Zironi – voce, Pamina

Registrazioni e mix

Fabio Venturi @Lead Studios, Roma

Registrazioni aggiuntive

Davide Palmiotto

Assistente di studio

Federico Rizzi

Mastering

Massimiliano Nevi @BitBazar, Roma

Edizioni musicali Vagabundos s.r.l

L’Orchestra di Piazza Vittorio è nata in seno all’Associazione Apollo 11 ed è stata ideata e creata da Mario Tronco ed Agostino Ferrente.