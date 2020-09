‘Dimmi Che’ è il nuovo singolo/video dei Bob Balera

Fuori 'Dimmi Che', potente traccia della band veneta capitanata dal cantante Romeo Campagnolo. Sentimento e malinconia in un rapporto di coppia ed un sound che richiama funky anni 70’, spirito melodico nazionale e prelibatezze psych d’attualità.

La regia del nuovo video Dimmi Che (disponibile su tutte le piattaforme digitali streaming e download su etichetta DISCHI SOVIET STUDIO) è a cura di Vittorio Biscaro:«Ho cercato di sperimentare sul montaggio richiamando allo stesso tempo le ispirazioni dei vecchi music video in stile anni 2000 (U2 – Vertigo) con elementi vintage e moderni, come la proiezione sullo sfondo nel ritornello, la luce stroboscopica sul batterista, o semplicemente i colori del video (Nast Cherry – Better Run). Le risate non sono mancate durante lo shoot che si è rivelato una bella esperienza per un gruppo con molto talento».

Dimmi Che, singolo dei BOB BALERA prodotto da Claudio Corradini (Mango, Battiato, Righeira) approfondisce tematiche care alla band veneta. In primis quel momento purtroppo comune in molti rapporti di coppia in cui la fiducia viene a mancare, crescono la gelosia e la solitudine fino all’inevitabile rottura. Allo stesso tempo per un umano sentimento di malinconia alberga la speranza che quanto vissuto insieme possa non cadere nell’oblio.

La scrittura diretta e senza fronzoli intende conciliare tutto ciò in una sorta di accettazione dell’inevitabile fine di un sentimento volubile per natura (l’amore). Il sound richiama un certo funky fine 70 mantenendo lo spirito italiano per melodia e forma canzone. In particolare i riferimenti vanno dall’ultimo Battisti-Mogol a Enzo Carella, ai Tame Impala soprattutto per quanto riguarda il riff di basso. BOB BALERA è un progetto elettro-pop nato dall’idea del cantante Romeo Campagnolo, che ne forma il nucleo insieme al bassista Matteo Marenduzzo. Nel 2014 pubblicano con positivi riscontri il singolo Giorno da Cicala e il b-side Rimbalzi. Ne seguono molti live che vedono la band esibirsi un po’ in tutta Italia. Nel 2017 con una formazione rinnovata pubblicano per l’etichetta padovana DISCHI SOVIET STUDIO il primo album È DIFFICILE TROVARSI. Il fortunato incontro con il produttore Claudio Corradini (Giusto Pio/Battiato, Righeira, Mango e altri big della canzone italiana) ha dato vita al nuovo corso della band che sta attualmente lavorando al secondo album e si prepara a pubblicare il prossimo singolo Non Chiami Mai in uscita a gennaio 2021.

I Bob Balera sono:

Romeo Campagnolo voce (ex Solaria), Matteo Marenduzzo basso (ex Riaffiora, Soviet Ladies), Antonio Marco Miotti batteria (ex Disfunzione, MiSaCheNevica), Filippo Pietrobon chitarra e Jacopo Monegato tastiere.