‘Mulan’, il cast e l’addestramento fisico: featurette in anteprima

Mulan, addestramento e combattimenti: quanto hanno dovuto lavorare gli attori sul set per mettere in scena salti e abilità?

L’attesa è finalmente finita: dal 4 settembre, il live action Mulan – diretto da Niki Caro – arriva su Disney+, disponibile per chi acquista il cosiddetto Accesso Vip, che dà la possibilità agli spettatori di vedere il lungometraggio in anteprima.

Nel film ritroviamo la protagonista del celebre cartone animato Disney del 1998, Mulan, interpretata dall’attrice Yifei Liu. La leggenda è ormai nota a tutti: la leggendaria guerriera cinese è in realtà una giovane donna senza paura, che rischia ogni cosa per proteggere la propria famiglia e il proprio Paese, diventando uno dei più grandi guerrieri che la Cina abbia mai conosciuto.

Nel film c’è tanta storia, tanta magia, ma soprattutto tanta azione. Qui trovate una featurette esclusiva (e in anteprima) proprio sull’addestramento affrontato dagli attori sul set per poter dare vita a iconici combattimenti.

«Ci hanno portato otto settimane prima in Nuova Zelanda per l’addestramento fisico e gli stunt – commenta Jimmy Wong – per fare squadra e per arrivare veramente a lavorare insieme. Da attore è un onore, una grandissima esperienza».