IMAGinACTION 2020: attesi Fabrizio Moro, Luis Fonsi e Leo Gassmann. Ecco il programma

Torna IMAGinACTION, il festival dedicato al Videoclip in programma a Forlì dal 27 al 29 agosto. Tra gli artisti Moro, D’Alessio e Fonsi: gli eventi da non perdere.

È in programma a Forlì dal 27 al 29 agosto l’edizione 2020 di IMAGinACTION, Festival Internazionale del Videoclip che ha scelto come location un enorme drive-in allestito nell’aeroporto cittadino. Quella in arrivo promette di essere un’edizione piena di novità, sorprese e ospiti con tanti eventi speciali.

Intanto, è stato svelato il nome del vincitore dello Special Award “Videoclip e Sociale”. È Checco Zalone con i videoclip Immigrato e L’immunità di gregge, premiati per il loro valore culturale che unisce comicità intelligente e messaggio sociale.

Ma l’attore è solo il primo di tanti nomi illustri attesi a IMAGinACTION 2020 che ospita anche Marco Masini, Pierdavide Carone, Edoardo Bennato, Mario Biondi, Gigi D’Alessio, Luis Fonsi, Leo Gassmann, Fabrizio Moro, Andrea Morricone, Franco Simone, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Sparks, Travis.

Tra gli appuntamenti da non perdere, poi, c’è l’evento speciale dedicato agli 883 con la proiezione del film cult Jolly Blu. Diretto da Stefano Salvati e sceneggiato con Carlo Lucarelli, il lungometraggio – mai stato pubblicato in DVD – è stato ora restaurato e verrà proiettato in altissima definizione.

Tra gli altri highlights 2020, c’è poi la proiezione delle immagini di backstage di Con te partirò di Andrea Bocelli con uno scritto del tenore dedicato al Festival. Per la sezione “I Capolavori Immaginati”, i videoclip di Via con me di Paolo Conte e Futura di Lucio Dalla.

Programma e info biglietti per IMAGinACTION 2020

Ecco di seguito il programma serata per serata coi i relativi ospiti:

27 agosto – Serata dedicata a Lucio Dalla

Anteprima del videoclip ufficiale di Futura

Ospiti: Mario Biondi, Pierdavide Carone, Marco Masini, Fabrizio Moro, Noemi, Sparks, Travis

Young IMAGinACTION Awards-DPPER: Premiazione

28 agosto – Serata dedicata al ricordo delle vittime della pandemia

Anteprima del videoclip ufficiale di Via con me di Paolo Conte

Ospiti: Edoardo Bennato, Luis Fonsi, Leo Gassmann, Andrea Morricone, Franco Simone, Pinguini Tattici Nucleari

Proiezione Immagini inedite di Con te partirò di Andrea Bocelli e lettura del suo scritto dedicato al Festival

29 agosto

Ospiti: J-Ax e Gigi D’Alessio

Jolly Blu: proiezione del film degli 883

I biglietti sono in vendita tramite la piattaforma DICE.FM e parte del ricavato sarà devoluta a sostegno al fondo COVID-19 Sosteniamo la Musica di Music Innovation Hub per supportare i professionisti dell’industria musicale

Foto di Luigi Orru da Ufficio Stampa Daniele Mignardi