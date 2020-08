#SheIsComing: Miley Cyrus annuncia ‘Midnight Sky’ e si mostra in studio con Dua Lipa

La popstar americana si prepara a un ritorno in grande stile: annunciato sui social il singolo ‘Midnight Sky’ e spunta una foto che fa sognare i fan.

Sono ore di fremente attesa per i fan di Miley Cyrus, che sul profilo Instagram si è mostrata impegnata in studio al lavoro su nuova musica. Con l’hashtag #SheIsComing, infatti, la popstar ha iniziato a condividere piccole anticipazioni video sui progetti in corso facendo un salto nel passato con una clip datata 2008.

Ad accompagnarla una didascalia. “Meet Miley Cyrus… again” è il primo post lanciato dalla cantante americana, che questa volta promette di tornare sul serio. Ed ecco nella stessa giornata del 4 agosto, via Instagram Reels – nuova opzione disponibile anche in Italia – il primo teaser dal nuovo singolo, intitolato Midnight Sky.

Le due brevi clip dovrebbero anticipare il ritorno in grande stile della statunitense regalando un primo assaggio dei suoni che ascolteremo nelle prossime settimane. L’album, dal titolo, She Is Miley Cyrus segue, così, l’EP del 2019 e potrebbe riservare grandi sorprese.

L’attesa, inutile sottolinearlo, è grande e ad alimentarla è arrivata anche una foto in studio di registrazione che immortala Miley Cyrus con Dua Lipa. Che lo scatto voglia annunciare una collaborazione fra le due star multiplatino? Staremo a vedere.

