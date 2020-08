Palmitessa, dopo ‘Cool’ esce il nuovo singolo ‘A Tempo’

Il nuovo singolo di Palmitessa, dopo il successo di 'Cool', è 'A Tempo'. L'artista continua la sua collaborazione con Danti.

Il 4 agosto esce il nuovo singolo di Palmitessa, A Tempo, disponibile su tutte le piattaforme digitali su etichetta One Fingerz/Polydor/Universal Music.

Dopo il successo di Cool – suo primo singolo divenuto virale su TikTok – Palmitessa torna dunque con nuova musica, continuando la collaborazione artistica con Danti (Two Fingerz): un’intesa perfetta che ha portato alla genesi di questa nuova canzone dove le influenze urban si accompagnano al pop. In A tempo, Palmitessa gioca sempre più astutamente con le parole sul concetto dell’essere fuori tempo e fuori moda.

Il video che accompagna il brano, girato in Salento e diretto da Mauro Russo, riassume al meglio il passaggio dei due stati d’animo: da quello Cool del primo singolo a quello attuale, fuori tempo. Dopo le prime scene sulle note di Cool improvvisamente le immagini cambiano e, al ritmo di A tempo, Palmitessa si trova a bordo piscina ad una festa mai iniziata e mai finita, dove tutto è surreale e “fuori tempo” .

Palmitessa e la collaborazione con Danti

Valeria Palmitessa è un’artista urban con influenze hip hop. Classe ’97, di origini pugliesi, terminati gli studi si trasferisce a Londra, dividendosi tra il lavoro e la passione per la musica. Nel 2018 inizia a collaborare con diversi artisti del panorama italiano nella scrittura dei brani. Nello stesso periodo incontra Danti, membro fondatore del duo Two Fingerz. Tra i due nasce subito un’intesa artistica e creativa. Nel settembre 2019 Palmitessa diventa la prima artista firmata dall’etichetta One Fingerz, a maggio 2020 pubblica il suo primo singolo Cool per Polydor/Universal Music.