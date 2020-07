Annie Lennox su Madonna: «Spero sia stato un hacker» (e la popstar torna su Instagram)

Tra i tanti commenti critici (scomparsi insieme al post su Instagram) contro Madonna anche quello di Annie Lennox. Intanto Madonna pubblica un nuovo video: «Impariamo a perdonare».

Tra i tanti commenti di chi si è scagliato contro Madonna in seguito alla pubblicazione su Instagram di un video in cui la dottoressa Stella Immanuel sostiene che la cura contro il Covid esiste da mesi (e che le mascherine sono inutili) c’è anche quello della collega Annie Lennox.

Dato che Instagram ha però oscurato il video della popstar, considerandolo una fake news, insieme al post di Madonna è scomparso anche il commento della star degli Eurythmics, che accusava senza mezzi termini la popstar di aver pubblicato una vera e propria follia. Non solo, Annie Lennox ha commentato di sperare che il profilo di Madonna fosse stato hackerato e di restare in attesa di ulteriori spiegazioni.

«Questa è una totale follia!!! – ha scritto Annie Lennox sotto il post della collega – Non posso credere che tu stia avallando queste pericolose falsità. Spero che il tuo sito sia stato hackerato e che tu ci stia per spiegare cosa è successo… Annie Lennox».

Sfortunatamente per Annie nulla di tutto ciò è accaduto. Madonna ha cancellato il video in questione, ma in compenso ne ha pubblicato un altro su 9 di Av, è un giorno di lutto e digiuno nel calendario religioso luni-solare del Giudaismo.

«Dobbiamo trasformare i giorni di Oscurità in giorni d’Amore. – scrive Madonna – Diffonderò gli insegnamenti di tutti i grandi profeti se li condivido. Hanno tutti qualcosa da insegnarci. Sono tutti arrivati qui per insegnarci qualcosa. Uno degli insegnamenti più importanti è la tolleranza e il perdono».

Potrebbe essere in effetti un messaggio in risposta a tutte le critiche ricevute dalla cantante nelle scorse 24 ore, ma gli utenti – al momento – sembrano ben lontani dal ‘perdono’. C’è chi – sotto al nuovo post – ha ricordato a Madonna quanto scritto poche ore prima sul Coronavirus e chi, ironicamente, ha scritto: «Quindi facciamo finta che non sia successo nulla?».