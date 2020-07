Elettra Lamborghini: le nozze con Afrojack in diretta tv

È conto alla rovescia per le nozze tra Elettra Lamborghini e il dj Afrojack, previste sul Lago di Como a inizio settembre. Saranno in diretta tv: ecco le ultime news.

Tic toc, tic toc. L’orologio segna il conto alla rovescia per uno degli eventi rosa più attesi della stagione: parliamo delle nozze tra la Twerking Queen Elettra Lamborghini e il dj di fama mondiale Afrojack. Rimandato a causa dell’emergenza sanitaria, il matrimonio verrà celebrato verso la fine dell’estate e secondo quanto riportato Dagospia la data sarebbe il 6 settembre.

In una recente intervista a RDS, l’ereditiera ha raccontato in prima persona qualche dettaglio in più, a partire dalla location. A ospitare l’evento non sarà, come inizialmente previsto, il Lago di Garda ma il Lago di Como e pare anche le nozze saranno trasmesse in diretta televisiva.

Parrebbe, infatti, che Verissimo– il pomeridiano del sabato di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin – si sia aggiudicato l’esclusiva. Ma dovrebbe seguire anche uno speciale su Real Time con contenuti inediti. Staremo a vedere, di certo non rimarremo senza immagini.

A inizio giugno, intanto, Elettra Lamborghini è volata a Napoli per le prove dell’abito da sposa accompagnata dal suo wedding planner Enzo Miccio e dall’amico Iconize. Avvistata anche in Puglia per le registrazioni di Battiti Live, Elettra cerca di vivere la sua estate tra musica e preparativi. E in radio suona La Isla, l’ultimo singolo che la vede duettare con Giusy Ferreri.

Foto di Cosimo Buccolieri da Ufficio Stampa GOIGEST