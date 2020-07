Red Valley Sea Party, la musica ‘in mare’ di Ghali e Salmo

Nella baia di Arbatax con Salmo e Ghali un successo incredibile per un evento senza precedenti: Un palco sul mare, 180 barche intorno e uno spettacolo strepitoso che ha regalato una serata unica a tutti i presenti, nel pieno rispetto dell’ambiente e della sicurezza.

Red Valley Sea Party, manifestazione musicale organizzata da Red Valley Festival insieme a Red Bull, Lebonski Agency e la Regione Sardegna, è andata in scena lo scorso sabato al largo della baia di Porto Frailis ad Arbatax ed è stato un successo incredibile, per un evento senza precedenti in Italia.

A partire dalle 15, la baia di Porto Frailis – tra le più suggestive del Mediterraneo – ha iniziato ad accogliere le imbarcazioni prenotate per l’evento (sold out da giorni).

A riscaldare l’atmosfera dal primo pomeriggio ci ha pensato il dj set di Radiolina, seguito poi alle 17.30 dallo show Mamacita, con Max Brigante di Radio 105 in consolle.

Red Valley Sea Party, lo show di Ghali e Salmo

Alle 18.30 il secret guest dell’evento ha calcato il palco della Lady Ship. Si tratta del rapper milanese Ghali, che per circa mezz’ora ha fatto cantare i partecipanti sulle note delle sue hit più famose, tra Cara Italia, Happy Days e la canzone dell’estate Good Times.

Alle 19 il padrone di casa ha preso possesso del palco galleggiante e ha salutato la sua terra sotto 90 minuti di applausi. Salmo, re indiscusso della serata, ha fatto letteralmente saltare i presenti sulle barche tra un dj set di stampo UK garage e un’esibizione con alcune tra le sue canzoni più famose. Tra queste Russell Crowe, 1984, Perdonami, Ho Paura Di Uscire e l’inaspettata The Island, brano composto nel 2013 in onore della sua Sardegna e cantato pochissime volte dal vivo.

Il pubblico ha risposto benissimo alle rime del rapper sardo, cantando ogni pezzo sino al gran finale che ha visto esibirsi insieme Salmo e Ghali sulle note di Boogieman.

Al tramonto è calato anche il sipario e tutte le imbarcazioni hanno fatto rientro in porto, restituendo la splendida baia alla natura e lasciando un bellissimo ricordo nel cuore di tutti i partecipanti.