Il Drum Summer Camp 2020 ad Arcevia (An)

Confermata, a partire dal 23 luglio, la full immersion di didattica e laboratori sullo strumento ideata dal batterista e didatta romano Dario Esposito.

Fortunatamente la musica non si ferma e riparte, anche quest’anno e in totale sicurezza dopo il successo degli scorsi anni, il DRUM SUMMER CAMP 2020 del batterista e didatta romano Dario Esposito ad ARCEVIA (AN) nelle Marche. Si tratta, come molti di voi sapranno, di una full immersion di didattica e laboratori sullo strumento ideata dal batterista e didatta romano Dario Esposito.

Per quanto riguarda i periodi nei quali si svolgeranno i corsi ci sarà la doppia possibilità di scelta tra due tranche di lezioni studio: dal 23 al 26 luglio o dal 3 al 6 agosto per 4 giornate di Musica e batteria, con un programma didattico vasto e completo, tra tecnica e laboratori pomeridiani per un vero approfondimento della batteria in gran parte dei suoi aspetti e nei vari generi musicali.

Il corso è aperto a batteristi di ogni livello ed età’, da chi vuole un primo approccio e non ha mai suonato la batteria, allo studente avanzato che vuole un approfondimento ed un perfezionamento. Le classi di 5 persone al massimo saranno divise per livello ed età. Il tutto, ad un prezzo super vantaggioso, nel magnifico contesto medioevale di Arcevia in provincia di Ancona, tra le verdi colline marchigiane, dove aria buona, cultura, accoglienza e buon cibo, saranno la giusta cornice per una vera e propria immersione ritmica! Sarà disponibile per tutti i batteristi o aspiranti tali, senza limite di età, che vorranno partecipare anche quest’anno, in totale sicurezza, la prestigiosa location del Teatro Misa di Arcevia (An), un magnifico teatro dell’800 attrezzato con strumentazione altamente professionale per lezioni divise per livello ed età, con la possibilità di potersi esibire sul prestigioso palco a fine corso.

Quest’anno ci sarà un numero massimo di 10 allievi e i diplomi di fine corso saranno rilasciati dal Comune di Arcevia. Il tutto voluto ed ideato a Dario Esposito, batterista italiano influenzato da diversi stili musicali che vanno dal rock al jazz, con 25 anni di esperienza dal vivo ed in studio. Interessato da sempre alla ricerca sul suono e per la creazione di nuove idee ritmiche. Versatilità, padronanza dei tempi dispari e delle dinamiche, oltre che dei diversi linguaggi musicali, hanno fatto sì che fosse chiamato a suonare in contesti molto diversi tra loro o dove è richiesta grande flessibilità o senso di improvvisazione e sperimentazione.Tra le sue collaborazioni il gruppo storico del progressive rock italiano BALLETTO DI BRONZO, DEELAY e FEDERICA BAIONI 4TET.

Nella sua carriera, oltre a registrare al Village Studios di Los Angeles, ha suonato in venues tra le più prestigiose, come la Sala del Centro Cultural Roberto Cantoral di Città del Messico, lo Stadio Olimpico, Stadio Centrale del Tennis di Roma, le Sale Santa Cecilia, Petrassi, Teatro Studio dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, Stadio Adriatico di Pescara, Stadio Puchoz di Aosta, più diversi altri stadi, palazzetti dello sport e teatri in italia e suonando in apertura dei concerti di Ligabue, Porcupine Tree e di altri artisti. Da sempre uno dei professionisti romani più attivi nella didattica scrive ed utilizza durante le lezioni il suo metodo didattico in 3 volumi “Keep Grooving” base, intermedio e avanzato, adottato anche da altri insegnanti di batteria, scrive rubriche didattiche per riviste di settore, porta avanti le sue master class e clinics, è stato Teacher of the Week per la Hudson Music, e tramite il programma RSL prepara i suoi allievi per il conseguimento di diplomi validi a livello europeo. Dario Esposito è, infine, endorser di diversi marchi internazionali come piatti PAISTE, batterie LUDWIG, bacchette VIC FIRTH, pelli Remo e batterie elettriche Roland, grazie al supporto di Aramini Strumenti Musicali, del negozio Musicisti Strumenti Musicali – Rieti e di Roland Italia.