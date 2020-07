‘Comiche Extraterrestri’ alla Casa del Jazz lunedì 27 luglio

In prima assoluta, Ugo e In Quiete daranno vita ad un’ora e mezza di risate, ironia e musica al femminile. Sul palco, fra le altre, Arianna Dell’Arti, Annalisa Dianti Cardone, Paola Michelini e le musiciste Ilaria Graziano e Giulia Anania.

Lunedì 27 luglio,in Prima Assoluta, arrivano alla Casa del Jazz le Comiche Extraterrestri, l’incontro speciale tra il noto Comedy Show U.G.O. e il Festival di scrittrici In Quiete. U.G.O. è l’acronimo di unidentified gabbling object, che significa oggetto parlottante/farfugliante/borbottante non identificato.

U.G.O. nasce dall’esigenza di creare uno spazio libero dalle censure, dalle etichette, dalle imposizioni di forma, dagli stereotipi tipicamente attribuiti all'”universo femminile”. U.G.O. è stato presentato l’8 marzo 2019 all’Auditorium del Macro Asilo ed ha partecipato all’apertura di “Internazionale a Ferrara”.U.G.O. è un progetto a cura di Annalisa Dianti Cordone, Arianna Dell’Arti, Paola Michelini, Cristina Pellegrino e Cristiana Vaccaro.

In Quiete nasce, invece, da un’idea della Libreria delle donne Tuba e dell’Associazione MIA. Un gruppo di donne che condividono passioni e ideali, con un’esperienza di lungo corso nella produzione culturale. In Quiete è a cura di: Barbara Leda Kenny, Viola Lo Moro, Francesca Mancini, Barbara Piccolo, Maddalena Vianello. All’interno ed in collaborazione con la storica rassegna I Concerti nel Parco, Ugo e in Quiete daranno, quindi, vita a un’ora e mezza di risate e di ironia tragicomica attraverso monologhi, stand up, invettive, satire e musica. Un punto di vista esilarante, un po’ alieno ma sempre diretto all’osservazione critica della contemporaneità. Un evento unico e originale in cui l’ironia e il sarcasmo sono gli ingredienti principali.

Sul palco si alternano sette attrici di formazione eterogenea, dal cinema alla tv, dal web al teatro, protagoniste a proprio modo della nuova comicità. Arianna Dell’Arti, autrice e interprete dei suoi “one woman show” in scena in molte città italiane, lo stesso vale per Annalisa Dianti Cordone che in tv ha partecipato a “Il Boss dei Comici“ e “SCQR” su Comedy Channel; Liliana Donna Fiorelli, tra le tante esperienze anche al cinema, nota per i viralissimi sketch sul web con le Coliche e per le sue imitazioni a Quelli che il Calcio su RAI 2; Paola Michelini, interprete di progetti teatrali internazionali e protagonista della serie di Canale 5 Rosy Abate insieme alla sorella Giulia; Cristina Pellegrino, interprete in teatro e tv di molte commedie di Mattia Torre a al cinema del film dei fratelli D’Innocenzo; Guia Scognamiglio direttamente dalla web serie SBRATZ e dalla TV delle ragazze con Serena Dandini; Cristiana Vaccaro, protagonista della serie Un medico in famiglia su RAI1 e di fortunate commedie teatrali in scena in tutta Italia.

I testi – scritti per l’occasione – sono a cura di Francesca Mancini, Veronica Raimo, Simonetta Sciandivasci, Paola Soriga, esponenti di spicco di una nuova wave letteraria. Gli interventi avranno una durata massima di otto minuti e daranno vita ad una serata dinamica, vivace, leggera e allo stesso tempo graffiante: un susseguirsi di istantanee su temi universali, scritti e portati in scena da donne, al di là di ogni clichè di genere. A impreziosire ulteriormente la proposta artistica, ci saranno anche le performance delle bravissime Giulia Ananìa e Ilaria Graziano, due grandi protagoniste del cantautorato capitolino che arricchiranno di un momento musicale la serata sul palco di Casa del Jazz. culturale. InQuiete è a cura di: Barbara Leda Kenny, Viola Lo Moro, Francesca Mancini, Barbara Piccolo, Maddalena Vianello.

Inizio Spettacolo 21:00

Casa del Jazz

Via di Porta Ardeatina 55 – 00153 Roma

Biglietti:

15 euro + DP

prenotabili su www.ticketone.it

15 euro al botteghino Casa del jazz

Gli spettatori sono pregati di attenersi alle disposizioni ufficiali delProtocollo Sanitario Conferenza Stato/Regioni – Emergenza Covid-19 del 22/05/2020 per gli spettacoli dal vivo ed il cinema.

Ulteriori info http://www.iconcertinelparco.it/info-e-biglietti-estate-2020/