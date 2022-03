I Sigur Rós tornano in concerto in Italia con due date a Padova e a Milano

Il ritorno dei Sigur Rós dal vivo in Italia: annunciate due date, a Padova e Milano. Tutte le info e i prezzi dei biglietti.

Dopo cinque anni dallo loro ultimo live italiano, tornano il prossimo autunno i Sigur Rós per due show. Il 3 ottobre 2022 a Padova alla Kioene Arena e il 4 ottobre 2022 a Milano al Mediolanum Forum. La band islandese ha annunciato le prime date di un lungo tour mondiale – il primo dopo quasi cinque anni – che partirà il prossimo aprile dal Messico per poi arrivare anche in Europa, iniziando dal Portogallo.

Dopo nove anni di silenzio discografico, interrotto dalla sola pubblicazione nel 2020 di Odin’s Raven Magic (versione orchestrale del poema islandese Hrafnagaldr Óðins), i Sigur Rós stanno scrivendo e registrando il loro nuovo album in studio. I membri fondatori dei Sigur Rós, Jónsi e Georg Holm, si sono riuniti – sia in studio che per il tour – all’ex membro Kjartan Sveinsson, il quale, dopo quasi un decennio, si era allontanato per concentrarsi su altri progetti.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10.00 di giovedì 17 marzo. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti è aperta dalle ore 10.00 di venerdì 18 marzo su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

3 Ottobre 2022

Padova – Kioene Arena

PREZZI BIGLIETTI

Parterre in piedi: € 42,00 + diritto di prevendita

Primo Settore Numerato: € 45,00 + diritto di prevendita

Secondo Settore Numerato: € 38,00 + diritto di prevendita

4 Ottobre 2022

Milano – Mediolanum Forum

PREZZI BIGLIETTI

Parterre in piedi: € 42,00 + diritto di prevendita

Primo Settore Numerato: € 45,00 + diritto di prevendita

Secondo Settore Numerato: € 38,00 + diritto di prevendita

Terzo Settore Non Numerato: € 33,00 + diritto di prevendita