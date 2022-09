Niccolò Fabi emoziona con il nuovo singolo ‘Andare oltre’: il testo

Nuovo singolo e nuovo video per Niccolò Fabi, che pubblica ‘Andare oltre’ in attesa del concerto evento all’Arena di Verona. Ecco il testo e il video ufficiale.

Si intitola Andare oltre (BMG) il nuovo singolo di Niccolò Fabi, disponibile da venerdì 2 settembre a tre anni dall’ultimo album ‘Tradizione e Tradimento’. Continua, ora, il racconto personale e sperimentale del cantautore, che questa volta porta con sé un’orchestra sinfonica di trentacinque elementi.

«E intanto sono già al di là del ponte / La mia condanna lo sai è Andare oltre», canta Fabi in una commovente canzone d’amore. Diretto per la prima volta dal Maestro Enrico Melozzi, con la sua Orchestra Notturna Clandestina, Niccolò si immerge in un viaggio introspettivo che parla di ripartenza. È la capacità di rialzarsi e rimettersi in gioco, di ricominciare dopo una separazione, uno dei momenti più delicati e fragili da attraversare.

Ad accompagnare il singolo, è disponibile anche il videoclip ufficiale realizzato da Valentina Pozzi, mentre la copertina è un’illustrazione firmata da Shirin Amini. Con Andare oltre, Fabi prende per mano il suo pubblico e lo porta con sé in attesa del concerto evento del 2 ottobre all’Arena di Verona, con cui celebrare i primi venticinque anni di parole e musica.

Per la prima volta dal solo sul palco dell’anfiteatro più antico d’Italia, Niccolò Fabi proporrà le canzoni del suo repertorio in nuova veste orchestrale. I biglietti per il concerto, prodotto e organizzato da Magellano Concerti, sono disponibili nei circuiti di vendita e prevendita abituali (qui).

Niccolò Fabi: il testo di ‘Andare oltre’

E poi ricominciare da capo

ad uscire la sera

a comprarsi i vestiti

ai rituali dei corteggiamenti

agli inviti a cena nei ristoranti

alla paura di restare a casa

a volere piacere

a mascherare il dolore

E poi aprirsi di notte in un letto

entrare in un corpo diverso

un sonno leggero

con un estraneo al tuo fianco

e quel pensiero dopo il risveglio

che ti accompagna mentre scendi le scale

sarà una stella cadente

o una storia per sempre?

Tu mi perdonerai mai?

Sì che mi perdonerai

Tu mi perdonerai mai?

Sì che mi perdonerai



E poi raccontarsi di nuovo

le vacanze d’infanzia

Gli amori passati,

i film preferiti

e i traumi subiti

Ma la vita è ormai lunga

come le sue complicazioni

le strutture mentali,

i doveri e le cicatrici

Permettere a un altro

di occupare il nostro spazio

e di guardarlo da dentro

dentro i confronti e le sostituzioni

Un altro che vive con i nostri fantasmi

e che ci spinge verso il futuro

sfida il nostro equilibrio

e ci toglie il respiro

Tu mi perdonerai mai?

Sì che mi perdonerai

E io mi perdonerò mai?

Sì che mi perdonerò (Oh)

E intanto sono già al di là del ponte

La mia condanna lo sai è andare oltre

Andare oltre [x4]

Foto di Simone Cecchetti da Ufficio Stampa P&D