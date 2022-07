Stromae e Camila Cabello insieme nel singolo ‘Mon amour’: il testo della canzone

Il brano ‘Mon amour’ segna la prima collaborazione tra l’artista belga e la popstar di origine cubana. Ecco il testo e il video del duetto.

L’estate di Stromae è sulle note di Mon amour, brano che per la prima volta fa incontrare il raffinato artista belga con Camila Cabello. Prodotto da Luc Van Haver, fratello minore di Stromae, il singolo è la nuova versione – più fresca e spensierata – della traccia già contenuta nell’album ‘Multitude’. A far incontrare i due artisti è stata un’occasione mondana come il MET Gala, durante il quale proprio Camila ha confidato a Stromae il suo amore per l’ultimo disco.

Lo spirito anticonformista e a tratti bizzarro che accomuna le due star è evidente anche nel videoclip, diretto da Julien e Quentin. Ambientato in Villa Mon Amour è una sorta di reality show di fantasia in cui i partecipanti non esitano ad utilizzare le loro risorse per vincere mettendo in campo ogni arma. Amicizia, seduzione e tradimenti sono assicurati.

“Lungi dal prendere in giro i reality”, spiega Luc Van Haver. “La reference serve solo per far emergere al meglio la parte più comica e leggera che canta Stromae nelle sue canzoni… d’altronde, in questi partecipanti c’è un po’ di ognuno di noi”.

Stromae with Camila Cabello: il testo di ‘Mon amour’

Y a d’abord eu Natasha

Mais avant y avait Natalie

Puis tout d‘suite après y a eu Laura

Et ensuite y a eu Aurélie

Évidemment y a eu Emma

Mon Emmanuel et ma Sophie

Et bien sûr y a eu Eva

Et Valérie, mais…

Mon amour, mon amour

Tu sais qu’il n’y a que toi et que je t’aimerai pour toujours (bis)

Mon amour, oui, c’est promis

Oui c’était la dernière fois

Et j’te promets que j’t’ai tout dit

Plus rien tu ne découvriras

Plus aucune autre fille dans notre lit

Elles m’ont mis dans de beaux draps

Oui bien sûr j’ai choisi

Mais pas celles-là !

Mon amour, mon amour

Tu sais qu’il n’y a que toi et que je t’aimerai pour toujours

Yeah yeah yeah yeah

You think only you can have fun? think again

I’ve been boy crazy since I was like ten

I like him but also like his friend

(Damn, that’s fucked up)

Twenty, something

First time I’m free

This summer I belong to me

Cause That new Bad Bunny made a bad girl outta me

Give me that reggaeton, give me party party

Won’t put my life on pause cause of paparazzi

(Fuck no)

Come here, kiss it french, baby touch my body

Au revoir if you post some shit on your story

Gotta watch my back, I’m not just anybody

Mon amour, mon amour

Tu sais qu’il n’y a que toi et que je t’aimerai pour toujours (bis)

Depuis que t’es partie

La vie n’a plus la même saveur

Les draps n’ont plus la même odeur

Depuis qu’j’fais la lessive

Mais qu’est-ce qu’il a de plus que moi?

Est-ce qu’il en a une plus grosse que moi?

Vous l’faites combien d’fois par mois?

Et puis mes slips sont dans quelle armoire?

Mon amour, mon amour

Tu sais qu’il n’y a que toi et que je t’aimerai pour toujours (bis)

Mais pourquoi, pourquoi

La vie est si injuste?

Dis-moi, dis-moi

Ce qu’il a de plus?

Que moi, dis-moi

Ce que j’ai fait au juste? (bis)

Foto da ufficio stampa Universal