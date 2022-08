BLACKPINK, il nuovo album ‘Born Pink’ esce il 16 settembre

Le BLACKPINK annunciano il nuovo album 'Born Pink' in uscita il 16 settembre. Il singolo 'Pink Venom' esce il 19 agosto.

Le BLACKPINK stanno per tornare. Il primo singolo uscirà venerdì 19 agosto e s’intitola Pink Venom. Il loro secondo album in studio – Born Pink – uscirà invece venerdì 16 settembre in tutto il mondo. L’album Born Pink è stato annunciato sui social e con un brevissimo teaser video su YouTube. Il teaser ha racimolato in poche ore 18 milioni di visualizzazioni.

L’album è già disponibile per il pre-order e uscirà in formato fisico in edizione BoxSet Rosa (esclusiva per il D2C Universal) e BoxSet Nero.

Nei giorni scorsi le ragazze hanno pubblicato un nuovo brano, Ready For Love, assieme ad un videoclip realizzato in collaborazione con il videogioco PUBG Mobile. Pur non trattandosi di un vero e proprio singolo, la clip che vede le ragazze cantare e ballare in versione avatar ha ottenuto oltre 53 milioni di visualizzazioni in pochissimi giorni.

«Le Blackpink sono al lavoro su nuova musica da tempo. – ha commentato la YG Entertainment – Oltre alle nuove uscite e ad un progetto su più larga scala a cui stanno dando gli ultimi ritocchi, le BLACKPINK s’imbarcheranno presto in quello che sarà il più grande tour mondiale nella storia di una girlband del K-Pop entro la fine dell’anno. L’obiettivo è avvicinarle ai loro fan in tutto il globo».