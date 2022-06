Le ITZY annunciano il loro primo tour mondiale

Dieci date (due a Seoul e otto negli Stati Uniti) per le ITZY che, prima del tour, torneranno con CHECKMATE.

Le ITZY annunciano il primo tour mondiale, che partirà ad ottobre dopo due date – ad agosto – a Seoul. Per il momento non è stata annunciata nessuna data europea, ma la JYP ha assicurato che saranno aggiunte altre date. Il tour è dunque, ancora, da definire. Nel mentre Yeji, Lia, Ryujin, Chaeryeong e Yuna si preparano per i 10 live annunciati in Corea del Sud e negli USA e gestiti da Live Nation (i biglietti saranno acquistabili dal 29 giugno su ticketmaster.com).

Prima però due serate speciali al SK Olympic Handball Gymnasium di Seoul il 6 e 7 agosto e, soprattutto, l’uscita del mini album CHECKMATE il 15 luglio.

Le date del primo tour mondiale delle ITZY

6 Agosto – Seoul – SK Olympic Handball Gymnasium

7 Agosto – Seoul – SK Olympic Handball Gymnasium

26 Ottobre – Los Angeles – YouTube Theater

29 Ottobre – Phoenix – Arizona Federal Theatre

1 Novembre – Dallas – The Pavilion at Toyota Music Factory

3 Novembre – Sugar Land – Smart Financial Centre at Sugar Land

5 Novembre – Atlanta – Fox Theatre

7 Novembre – Chicago – Rosemont Theatre

10 Novembre – Boston – MGM Music Hall at Fenway

13 Novembre – New York – Hulu Theater

Le ITZY hanno debuttato il 12 Febbraio 2019 sotto la JYP Entertainment. Con il loro primo single album IT’z Different, sono state le prime – nel mondo K-pop – a vincere sia il Rookie Award che il Digital Song Award con la canzone di debutto.