Alexa on the Beach, quattro tappe con la musica del momento

Al via il tour estivo con l’assistente vocale di Amazon, tra hit ed esperienze social. Parola d’ordine? “Alexa, accendi l’estate!”.

Con l’avvio della stagione più calda, anche Alexa annuncia il tour sulle spiagge del Belpaese al via il 25 giugno. Quattro appuntamenti in altrettante località balneari dalle Marche alla Liguria passando per Lazio e Toscana. Alexa on the Beach – questo il titolo della torunée itinerante – toccherà, infatti, gli stabilimenti Medusa Beach (San Benedetto del Tronto), Gilda On The Beach (Fregene), Playa Paraíso (Orbetello), e Bagni Sirena (Santa Margherita Ligure).

Durante ogni giornata, Alexa coinvolgerà i bagnanti con una serie di sorprese per le quali la parola, o frase, d’ordine è solo una. Pronunciando “Alexa, accendi l’estate!”, l’assistente vocale riprodurrà le hit del momento da Amazon Music per far scatenare tutti i turisti. Ecco le tappe del tour #AlexaOnTheBeach:

25 e 26 giugno San Benedetto del Tronto (Medusa Beach)

(Medusa Beach) 2 e 3 luglio Fregene (Gilda On The Beach)

(Gilda On The Beach) 9 e 10 luglio Argentario (Playa Paraíso)

(Playa Paraíso) 16 e 17 luglio Santa Margherita Ligure (Bagni Sirena)

Protagonisti anche i dispositivi Echo di ultima generazione, come Echo Show 15 ed Echo Buds, pronti a trasformare Alexa in una vera e propria animatrice vocale per l’occasione. I clienti che parteciperanno al tour #AlexaOnTheBeach potranno inoltre ritirare gadget brandizzati Alexa e scattare indimenticabili selfie nelle cornici fotografiche preparate per l’occasione.

Foto da Ufficio Stampa