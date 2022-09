Libraccio e Spotify: Playlist d’Autore e la musica amata dagli scrittori

Ogni mese sul profilo Spotify di Libraccio sarà possibile ascoltare una playlist di canzoni selezionate dallo scrittore del mese.

A dimostrazione che libri e musica in fondo vanno a braccetto, nasce Playlist d’Autore, il nuovo progetto social di Libraccio. La più grande catena di librerie indipendenti in Italia vi aiuterà così a scoprire gli scrittori al centro della scena italiana e internazionale attraverso la musica che amano.

Il progetto nasce proprio dalla volontà di mettere in relazione le autrici e gli autori con i propri lettori. E permette loro di farsi conoscere attraverso il più universale dei linguaggi: la musica. Così, ogni mese, il profilo Spotify e i profili social di Libraccio ospiteranno una nuova playlist di canzoni selezionate direttamente dalla scrittrice o dallo scrittore protagonista del mese, che sperimenterà un nuovo modo di raccontarsi al proprio pubblico, attraverso la musica preferita e che ascolta abitualmente.

La prima playlist, prevista il 26 settembre 2022, sarà quella di Fabio Bacà, autore di Adelphi finalista al Premio Strega e al Premio Campiello 2022. Per la playlist d’esordio, Libraccio ha scelto un autore che ama la musica e non perde occasione di ribadirlo nei suoi libri, durante le interviste e nelle Instagram stories con cui porta il suo pubblico dietro le quinte del mondo editoriale. Le sue canzoni preferite? I wanna get lost with you degli Stereophonics, Real Love Song dei Nothing But Thieves e Walk dei Foo Fighters. A Fabio Bacà seguiranno poi le playlist di altri autori, tra i quali Marco Amerighi, Teresa Ciabatti, Mario Desiati.

Non è la prima volta che Libraccio ribadisce e valorizza il profondo legame tra musica e letteratura. Sul suo profilo Spotify è, infatti, possibile trovare anche playlist con canzoni tratte e ispirate da libri celebri, come Norwegian Wood di Murakami e Alta fedeltà di Hornby.