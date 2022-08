Taylor Swift, dal palco dei VMAs l’annuncio del nuovo album ‘Midnights’

La popstar premiata con ben tre awards agli MTV VMAs 2022 pubblicherà il nuovo album venerdì 21 ottobre. Ecco le parole di Taylor Swift.

È mentre tiene fra le braccia ben tre premi agli MTV VMAs 2022 che Taylor Swift annuncia a sorpresa quello che milioni di fan desideravano. La superstar americana ha, infatti, ufficializzato la pubblicazione del nuovo album: ‘Midnights’ – questo il titolo – uscirà venerdì 21 ottobre. Già disponibile in pre-order, il disco è il numero dieci nella carriera della Swift, primo progetto di inediti dopo le riedizioni ‘Taylor’s Version’ di ‘Fearless’ e ‘Red’.

Come la stessa Taylor ha dichiarato, ‘Midnights’ è il racconto di tredici notti insonni, una per ogni traccia del disco, che la cantautrice ha vissuto. “Stiamo sdraiati svegli pieni di amore e paura, in tumulto e lacrime. Fissiamo le pareti e beviamo fino a che non ci rispondono”, ha detto. “Distorciamo le prigioni che ci siamo creati da soli e preghiamo che, proprio in questo momento, non stiamo per commettere un errore che potrebbe sconvolgerci la vita”.

“Questa è una collezione di musica scritta nel bel mezzo della notte, un viaggio attraverso il terrore e sogni dolcissimi. I pavimenti su cui camminiamo senza riposo e i demoni che affrontiamo. Per tutti noi che ci siamo rigirati nel letto e abbiamo deciso di lasciare le lanterne accese e siamo andati alla ricerca – sperando che forse, quando l’orologio segna le 12… potremmo incontrare noi stessi”.

Foto Getty Images via MTV

In attesa di ‘Midnights’, Taylor Swift è attualmente impegnata nella riscrittura di alcuni dei suoi progetti discografici passati. Agli MTV VMAs 2022, Taylor Swift ha conquistato tre categorie grazie a All Too Well (10 Minutes Version) (Taylor’s Version): The Short Film che si è aggiudicato i premi come Video of the Year, Best Longform Video e Best Direction.

Foto Getty Images via MTV