‘La Voce della Terra’, l’evento con Giovanni Allevi per la Giornata della Terra 2022

Giovanni Allevi sarà il protagonista dell'evento musicale 'La Voce della Terra' per la Giornata della Terra 2022.

Una maratona di 14 ore trasmessa in live streaming su RaiPlay (e in differita il giorno successivo su Vatican News) per celebrare la 52a Giornata Mondiale della Terra. È #OnePeopleOnePlanet – ideata da Earth Day Italia e Movimento dei Focolari – che il 22 aprile accompagnerà gli spettatori dalla Nuvola di Fuksas di Roma.

Come da tradizione, l’appuntamento si concluderà alle ore 21.00 con l’evento musicale di Earth Day Italia. Quest’anno il segmento musicale si intitola La Voce della Terra e conta sulla conduzione straordinaria del Maestro Giovanni Allevi, Ambassador dell’Earth Day European Network, affiancato da Carolina Rey.

Giornata della Terra 2022: gli ospiti di Giovanni Allevi

Il Maestro Allevi chiamerà altri artisti e personaggi da diverse parti del mondo ad offrire la propria testimonianza in difesa del nostro Pianeta. Culmine dell’evento sarà la partecipazione del Premio Nobel per la Fisica 2021, il Professor Giorgio Parisi. Il Professor Parisi verrà intervistato dal Maestro Giovanni Allevi, per indagare gli aspetti innovativi della sua ricerca.

Tra gli artisti che prenderanno parte in presenza o da remoto: Tony Esposito eseguirà una performance percussiva evocativa dei ritmi dei cinque continenti; Dargen D’amico si esibirà con l’ultimo brano eseguito a Sanremo, Dove si balla, dalla piazza centrale di Cefalù, davanti alla Cattedrale patrimonio dell’Unesco con una performance cross mediale su di essa proiettata. Sempre da Cefalù il rapper Urano lancerà il suo inedito Gea ispirato alla crisi ambientale. Francesco Gabbani regalerà L’amore leggero, un brano dal suo nuovo album che uscirà proprio il 22 aprile. Simone Cristicchi canterà la sua Abbi cura di Me direttamente dall’Abbazia di San Magno a Fondi. E infine, dall’estero, si alterneranno virtualmente sul palco il gruppo danese elettronico AFT, la cantante messicana Silvia Basurto Castellanos e il duo argentino al femminile Alejandra Sartore e Lucia Herrera Violin.

Tra gli altri ospiti, la campionessa di scacchi Under 12 Sabina Artissi, la Presidente del WWF Donatella Bianchi, l’attore Raul Bova e Massimiliano Ossini.

La Voce della Terra, l’evento trasmesso sugli schermi di Notorious Cinema

L’evento musicale sarà trasmesso oltre che su RaiPlay anche in diretta streaming sugli schermi di Notorious Cinemas. Il circuito cinematografico vanta una forte sensibilità sulle tematiche ambientali, e vuole in questo modo offrire l’emozione dell’evento sul grande schermo. Nello stesso tempo, però, vuole rispettare il proprio approccio sostenibile. In stretta collaborazione con Earth Day Italia infatti il 40% del costo del biglietto andrà a finanziare la creazione di un bosco nel Comune di Tuscania.