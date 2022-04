Ariete, Ambassador di EQUAL Global: «Oltre i confini della musica contemporanea»

La giovane cantautrice Ariete è Ambassador di aprile per la campagna di Spotify EQUAL Italia ed EQUAL Global. Il billboard a Times Square.

Spotify ha scelto la giovane cantautrice romana Ariete come Ambassador di aprile 2022 per le campagne EQUAL Italia e EQUAL Global. L’immagine dell’artista romana campeggia, dunque, sul Billboard Spotify nel cuore di New York, a Times Square, per promuovere la parità di genere nella musica.

Arianna Del Giaccio è Ariete di nome e di fatto, un segno astrologico che ne è anche l’ispirazione artistica. Eclettica e profonda, Ariete è diventata in pochissimo tempo un punto di riferimento per la Generazione Z, racconta un universo fatto di cuori spezzati e nuove esperienze. E proprio per questo lancia un messaggio a tutte le giovani ragazze che desiderano ripercorrere i suoi passi:

“Non considerarti mai “diversa” o ad un livello inferiore rispetto ai tuoi colleghi maschi. L’arte è arte, in ogni sua forma”.

“Penso che il gender gap sia un problema nella musica e nella società moderna”, continua Ariete raccontandosi a For The Record. “Trovo molto preoccupante che nel 21° secolo si parli ancora di disuguaglianza tra i generi o dei generi stessi. Dobbiamo normalizzare questo concetto con tutte le armi culturali che abbiamo, ma sono sicura che alla fine le prossime generazioni tratteranno questo problema non come un problema, ma come l’argomento normale che dovrebbe essere”.

Foto da Ufficio Stampa

Spiegando, quindi, il processo creativo dietro le sue canzoni, Arianna dice: “Prendo ispirazione dalle cose semplici che colorano la mia vita quotidiana e le persone che amo. Tutto può essere fonte di ispirazione per me e per la mia musica. Mi siedo al piano o prendo la chitarra, e tutto passa”. Tra gli artisti che maggiormente l’hanno segnata, Ariete cita Claro e PinkPantheress (“mi ha entusiasmato, non vedo l’ora di vederla”).

“Mi ispirano tutti gli artisti della nuova generazione che stanno cercando di spingersi oltre i confini della musica contemporanea”, afferma ancora la giovane penna romana.

Infine, Arianna svela il suo motto del momento: “Sei fantastica così come sei, non importa quello che dicono”.