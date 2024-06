La splendida cornice di Villa Poli del Pol di San Pietro di Cadore (BL) ospiterà l’evento unico ‘A Palazzo’.

Sabato 20 luglio 2024 si terrà l’evento A Palazzo – apericena in costume d’epoca. Una serata in costume d’epoca, in cui gli ospiti potranno godere di musica, arti performative e danze, immersi nell’eleganza delle sale di Villa Poli del Pol di San Pietro di Cadore (BL) e circondati dalle ricchezze e dai panorami dei territori circostanti.

L’evento – parte del progetto redatto dal Comune di San Pietro Tra Case in Legno e Palazzi Signorili – San Pietro e i suoi tesori – è parte integrante del progetto finanziato dall’Unione Europea Next GenerationEU PNRR M1C3 – intervento 2.1 – Attrattività dei Borghi Storici, e proprio in questo contesto si inserisce.

A Palazzo: valorizzare aree interne e montane

Le aree interne e montane hanno grande rilevanza nell’agenda politica europea e nel PNRR. L’ampliamento dei finanziamenti comporta però anche un allargamento delle competenze professionali e progettuali richieste per l’attuazione di interventi e di efficaci politiche di sviluppo. Divengono inoltre fondamentali le capacità di co-progettazione e di coinvolgimento delle comunità locali per favorire una partecipazione effettiva a tutti i livelli. In quest’ottica l’iniziativa mira a trasformare e riattivare luoghi, spazi, aree urbane e rurali, innescando percorsi di rilancio e riconversione.

E così la Villa, costruita a metà del 1600 e, assieme alla chiesa Gotica, vero e proprio patrimonio culturale che domina la piazza del paese, per una serata tornerà a essere il cuore pulsante di un evento unico a cui prenderanno parte illustri personalità del panorama culturale e sociale italiano e che coinvolgerà oltre 40 fornitori del territorio, puntando a valorizzare attività e prodotti locali e nazionali.

Dal 1930 Villa Poli del Pol, per volontà dell’ultimo proprietario Benedetto de Pol, è sede municipale. L’amministrazione comunale ha saputo negli anni preservare il suo splendore. Al piano nobile della Villa, illuminata da vetrate, spiccano gli affreschi del Maestro Girolamo Pellegrini.

La serata: menù e musica

Nel corso della serata sarà possibile degustare un menù studiato per l’occasione dallo Chef stellato Graziano Prest del Ristorante Tivoli Cortina D’Ampezzo. Ad accompagnare la cena saranno le esibizioni del soprano Irene Olivotto accompagnata dal quartetto d’archi CordEnsemble – in collaborazione con l’Accademia Mozart di Montebelluna – e con assoli al pianoforte del Maestro Claudio Gobbato. Il medley musicale a cura di Giuseppe Soppelsa e Loris Sovernigo anticiperà il djset finale di Gonzo & Tono.

La direzione artistica e supervisione di tutto lo staff organizzativo e artistico porta la firma del regista italiano Alessandro Andolfato. La co-regia è di Rossana Mantese e il coordinamento di Linda Lodesani e Chiara Vinera.

Per tutte le info e i dettagli: http://www.sanpietrodicadore.info/.