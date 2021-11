Napule’s Power: è uscito il libro di Renato Marengo sulla scena musicale napoletana

Con il contributo di protagonisti e addetti ai lavori Renato Marengo, conduttore radiofonico, giornalista e produttore discografico napoletano, racconta come un gruppo di musicisti straordinari creò nel 1971 un vero e proprio movimento da lui definito Napule’s Power.

È stato uno dei periodi più fervidi della rinascita musicale italiana e, naturalmente, internazionale. Mentre band estere innovative e favolose (soprattutto dagli Stati Uniti e dall’Inghilterra) sbarcavano finalmente nel nostro paese per affollatissimi e indimenticabili live, anche da noi si creavano scene musicali autoctone. Eravamo nel ’71 e questo bellissimo libro (Napule’s Power, scritto dallo storico conduttore radiofonico, giornalista e produttore discografico napoletano Renato Marengo, con interventi, testimonianze di protagonisti e addetti ai lavori) racconta come un gruppo di musicisti straordinari ha creato un vero e proprio movimento.

E come questo, il Napule’s Power, sia diventato e sia ancora oggi patrimonio non solo di Napoli, ma di tutta Italia. Era il 1971 quando per la prima volta Renato Marengo pensò di usare la definizione Napule’s Power per aggregare e guidare la vita musicale partenopea. Erano gli anni del Black Power e, proprio allora stava partendo una grande onda che, alla fine, ha coinvolto musicisti legati alla ricerca colta e popolare, artisti folk, autori dal curriculum internazionale, giovani appassionati di rock’n’roll e artisti visionari.

Artisti che conoscevano le proprie radici, che avevano ben presente le loro tradizioni, ma con uno sguardo al futuro e una precisa volontà di cambiamento: artistico, personale, politico. Musicisti usciti dal conservatorio di San Pietro a MaJella o cresciuti all’università della strada. Musicisti che da ragazzini ascoltavano, e assimilavano, i suoni che riecheggiavano al porto subito dopo la guerra: le canzoni americane, il jazz, il rock’n’roll, arrivati al successo negli anni ’70 e ’80 e poi diventati il punto di riferimento delle nuove generazioni, della Napoli anni ’90, della nuova onda legata al rap, e oggi ancora di tutte le grandi novità che animano la città. Tutti, in comune, hanno avuto l’opportunità di vivere in una città come Napoli: crocevia di civiltà, luogo di incontro tra persone diverse, punto di snodo di contaminazioni, fucina di grandi idee, serbatoio della grande tradizione della canzone e luogo che per definizione è una fucina di creatività.

Napule’s Power – Tempesta Editore – pagine 554 – più di 150 fotografie in bianco e nero – € 36,00

Gli artisti del Napule’s Power

The Showmen, NCCP, James Senese-Napoli Centrale, Alan Sorrenti, Pino Daniele, Edoardo Bennato, Osanna, Roberto De Simone, Tony Esposito, Tullio De Piscopo, Enzo Gragnaniello, Eugenio Bennato-Musicanova, Teresa De Sio, Enzo Avitabile, Antonio Infantino, Franco Del Prete, Lina Sastri, Jenny Sorrenti-Saint Just, Peppe Servillo-AvionTravel, Daniele Sepe, Concetta Barra, Peppe Barra, Luciano Cilio, Armando Piazza, Mario Schiano, Alberto Pizzo, Ciccio Merolla, 99 Posse, Almamegretta, Raiz, Clementino, Rocco Hunt, A 67, Patrizio Trampetti, Pietra Montecorvino, Patrizia Lopez e tanti altri.

Con scritti e testimonianze di

Dario Ascoli, Gino Aveta, Carmine Aymone, Giordano Casiraghi, Anna Cepollaro, Francesco Coniglio, Renzo Cresti, Francesco Di Vincino, Fabio Donato, Carlo Ferrajuolo, Dino Luglio, Nando Misuraca, Claudio Poggi, Peppe Ponti, Anna Putignano, Fabio Santini, Lello Savonardo, Giuliano Scala, Franco Schipani, Giulio Tedeschi, Vince Tempera, Antonio Tricomi, Federico Vacalebre, Lino Vairetti, Giorgio Verdelli, Ezio Zefferi, Paolo Zefferi

Indice del libro:

Una testimonianza di musica e di vita

Prefazione di Renzo Cresti

Introduzione di Paolo Zefferi

Presentazione di Francesco Coniglio

Premessa dell’Autore

Nascette ‘mmiezz’ ‘o mare di Anna Cepollaro

Hey Joe

Dalla Forrestal al Napule’s Power di Dario Ascoli

Napoli, anni Cinquanta

Renato Carosone, un americano a Napoli di Federico Vacalebre

Renzo Arbore e la Nouvelle Vague napoletana

Un nome su tutti: gli Shomen di Carmine Aymone

‘O rhythm&blues

Intervista a James Senese

Perché Napoli

Fuorigrotta Rock Memories di Antonio Tricomi

Vomero’s Day di Gino Aveta

La favola rock degli Osanna di Carmine Aymone

Moby Dick di Peppe Ponti

Napoli-Venezia-Milano

La nascita del movimento di Paolo Zefferi

Negri del Vesuvio, da Storie di Star, versione radiofonica de “La storia siamo noi” di Giovanni Minoli, a cura di Franco Schipani

Nuova Compagnia di Canto Popolare

Alan Sorrenti

Tony Esposito

Napoli Centrale

Franco Del Prete di Carlo Ferrajuolo

Tullio De Piscopo

Tamburelli, putipù, scetavaiasse

Edoardo Bennato di Antonio Tricomi

Musicanova

Allora sì. La Festa dell’Unità a Napoli 1976 di Antonella Putignano

‘E Zezi e Nacchere Rosse: musica popolare in fabbrica di Paolo Zefferi

Nacchere Rosse

Nuie simme d’o sud: Infantino, Tarantolati di Tricarico e Cantori di Carpino

Pino Daniele, il lazzaro felice di Federico Vacalebre

Pino in calzoncini corti di Claudio Poggi

Visti da Nord di Vince Tempera, Giulio Tedeschi, Fabio Santini, Giordano Casiraghi

In onda

Nero napoletano di Ezio Zefferi

Enzo Avitabile

Al centro dell’impero di Giorgio Verdelli

Vesuwave di Dino Luglio

Luciano Cilio

Tutti gli uomini del Napule’s Power

Il factotum, Suoni dal Sud di Peppe Ponti

L’impresario, Willy David di Giorgio Verdelli

L’inviato speciale, Renato ed io: simme duje e nuje di Franco Schipani

Napoli Femminile Plurale di Antonella Putignano

Pausa… ed effetti collaterali

Gianfranco Salvatore, il rock-agitatore

Il Potere colpisce ancora di Antonella Putignano

Il cinema e il Napule’s Power di Anna Cepollaro

Tutto il mondo è Paisiello. Musica e comicità di Antonella Putignano

Ritmi, suoni e visioni, dal Napule’s Power alla Bit Generation di Lello Savonardo

Mezzo secolo di Osanna di Lino Vairetti

Ultimi fuochi

Napoli, il rap, la melodia di Nando Misuraca

INCONTRI/3. Fabio Donato, che con i suoi occhi dipinge il mondo

Finale

Laureati in Napule’s Power di Francesco Di Vincino e Giuliano Scala

Ringraziamenti

Indice dei nomi