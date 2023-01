‘The Illest, Vol. III’, Mostro: «Viaggio in direzioni opposte per tornare sempre allo stesso punto»

Mostro racconta l'album 'The Illest, Vol. III', che continua la saga 'The Illest' iniziata nel 2015. Con qualche differenza.

Venerdì 27 gennaio è finalmente uscito The Illest, Vol. III, il nuovo album di Mostro. Un progetto molto atteso, che rappresenta il terzo capitolo della saga iniziata nel 2015. Con qualche dovuta differenza. Il Vol. 1 (2015) e il Vol. 2 (2019) sono due mixtape con pochi e studiati featuring, che difficilmente possono essere paragonati all’impianto di questo Vol. 3, pubblicato sotto Sony Music.

«Questo disco – dice Mostro – nasce da nuovi stimoli fondamentali per la scrittura. L’album precedente (Sinceramente Mostro, ndr) è uscito in piena pandemia e ha risentito di quel periodo. Non ho fatto promo né live. E mi sentivo anche stanco, avevo esaurito le energie. Ho fatto sì che cambiassero le cose. La firma con Sony è stata, in questo senso, fondamentale per il supporto tecnico. È più facile e, anche a livello di persone, mi ha dato una fiducia fondamentale per ricostruire le energie necessarie per scrivere questo disco».

Di fatto, senza mezzi termini, il rapper commenta che cambiare etichetta è sempre «una rottura di coglioni». «Ci sono pratiche burocratiche che nessun artista vuole intraprendere. – continua – Io vorrei essere sempre in studio, ma son cose che tocca fare. Ho costruito e demolito tantissimo questo progetto perché cambiava anche la realtà che avevo intorno».

Sette anni dopo l’uscita del primo album della saga The Illest, la formula quindi non cambia. Ma Mostro ci tiene a dire che The Illest Vol. III è un «album ufficiale».

«Un disco ufficiale è come un treno che viaggia su un binario e che porta un concetto che torna all’interno di tutti i brani. I dischi ufficiali sono concept album. La formula The Illest mi permette di sperimentare tantissimo. Ho bisogno di andare in studio, fare prove, giocare e sapere cosa pensa la gente di queste mie nuove cose. Mi sposto in direzioni diverse ma torno sempre allo stesso punto. Però è uno spazio fondamentale che mi serve per divertirmi in studio».

Mostro, The Illest Vol. III: mai così tanti featuring

A fare da apripista al nuovo progetto sono stati i singoli Da Paura (25 marzo 2022), prodotto dai 2nd Roof. Bottiglie Rotte feat. Emis Killa e Gemitaiz è uscita il 18 novembre 2022, mentre Underrated è del 18 gennaio 2023 ed è stata prodotta da Nick Sick. Nella tracklist spiccano tanti artisti e tanti producer: per Mostro quasi una novità.

«Sono super fan del rap e mi fa piacere collaborare con artisti che stimo. – dice il rapper – A volte voglio fare pezzi per amore del rap e nasce così Bottiglie Rotte. Con Il Tre canto Delusioni, Guido intende il rap come lo intendo io. C’è MadMan in Noodles, lui è super affermato ed è il terzo brano che faccio con lui. Con Jake La Furia infine sono cresciuto. Era un’occasione gigantesca per me collaborare con lui. Volevo spogliarmi di tutto ed è stato veramente bello. Provo un senso di gratitudine».

A proposito dei producer – per citarne qualcuno Yoshimitsu, The Ceasars, Andry The Hitmaker – Mostro confessa di essere stato «spaventato all’idea di trovare persone in studio». A Milano c’è stato quindi «un battesimo di fuoco».

«Ho fatto session con sette produttori e da subito ho capito che si poteva fare. – racconta Mostro – Sono ragazzi della mia età ed è come se avessimo fatto tutti la stessa scuola. Facciamo lo stesso tipo di rap, siamo tutti ragazzi che vogliono fare musica. L’essenza è sempre la stessa, ho fatto solo un passo indietro perché in studio rompo un po’ i coglioni. Con Andry The Hitmaker, ad esempio, ci siamo annusati tipo cani. Eppure abbiamo steso quattro pezzi in un pomeriggio. Ho pensato però, in generale, di dar fiducia ai produttori».

Mostro, la tracklist di The Illest, Vol. III

1. THE ILLEST INTRO (PROD YOSHIMITSU & NICK SICK)

2. UNDERRATED (PROD NICK SICK)

3. NIENTE PIOGGIA NIENTE FIORI (PROD THE CEASARS)

4. RAPPRESENTO feat. JAKE LA FURIA (PROD 2ND ROOF)

5. AQUILONI (PROD 2ND ROOF)

6. UN MOMENTO PER FAVORE (PROD ANDRY THE HITMAKER)

7. DELUSIONI feat. IL TRE (PROD ANDRY THE HITMAKER)

8. DA PAURA (PROD 2ND ROOF)

9. PORTE CHIUSE (PROD NICK SICK)

10. NOODLES feat. MADMAN (PROD MIXER T)

11. LE CHIAVI DI CASA (PROD MANUSSO)

12. EXIT feat. RIZZO (PROD ANDRY THE HITMAKER)

13. BOTTIGLIE ROTTE feat. EMIS KILLA & GEMITAIZ (PROD SINE)

14. VOMITO (PROD YOSHIMITSU)

15. SE PASSI DI QUI (PROD YOSHIMITSU)

Foto: Roberto Graziano Moro