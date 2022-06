‘Super! House & Kitoons in Tour’, Matilde Carioli: «Il 2022 sarà il nostro anno»

Matilde Carioli ci racconta il 'Super! House & Kitoons in Tour', che il 2 e 3 luglio arriverà a Viareggio.

Prosegue il Super! House & Kitoons in Tour, che arriva a Viareggio il 2 e 3 Luglio. Un tour che fonde la realtà di Super! con il videogioco Just Dance di Ubisoft. E infatti si potrà giocare gratuitamente con Just Dance e i protagonisti del mondo Kitoons: Cry Babies, Magic Tears, Bloopies, Bubiloons, Vip Pets e tanti altri.

Ne abbiamo parlato con Matilde Carioli che, insieme a Leonardo Carioli e Anais Mariani, è tra i protagonisti del tour.

Super! House diventa un tour. Cosa dobbiamo aspettarci?

Dobbiamo aspettarci sicuramente un momento ricreativo per tutti i fan del brand Super! Un’experience che aspettavamo da un po’ perché incontrare i ragazzi che ci guardano ogni giorno in tv su Super, canale 47 del dtt e di tivusat e sul 625 di Sky è sempre un’emozione. Mancano ancora un po’ di tappe e quindi ancora tanti eventi grazie a Super!, Kitoons e Ubisoft.

Cosa significa per te questa esperienza? Sarà un 2022 indubbiamente movimentato.

Questa esperienza significa davvero molto per me: innanzitutto amo viaggiare, e questo tour mi sta dando la possibilità di visitare tutta l’Italia. Poi ho dei compagni di viaggio speciali, con i quali mi diverto da impazzire. È un’esperienza che mi sta insegnando ad essere indipendente e mi sta facendo provare emozioni indimenticabili come incontrare i fan di Super House dal vivo.

Uno dei protagonisti del tour sarà Just Dance di Ubisoft. Qual è il tuo rapporto con il gioco?

Dovete sapere che sin da piccola ho sempre giocato a Just Dance! L’appuntamento fisso era di domenica con la mia famiglia, facevamo un sacco di sfide e in palio c’erano dei bei premi. Non vi nascondo che ho sempre vinto io!

C’è una coreografia di Just Dance che definiresti il tuo cavallo di battaglia?

Adoro ballare, è una passione che mi ha trasmesso mia sorella più grande. Ma non ho una coreografia preferita, sin da piccola ho sempre praticato danza quindi diciamo che me la cavo un po’ in tutte.

Cosa ti emoziona di più dell’esperienza del tour di Super! House, a giudicare dalle prime date?

La cosa che mi emoziona di più è sentire la presentatrice che dice il mio nome e il pubblico che applaude. Le persone tra il pubblico appena mi vedono sorridono, e rendere qualcuno felice è la cosa più bella del mondo. Mi emoziona molto anche ricevere dei regalini o dei bigliettini da parte loro.

Quanto è importante per te riuscire finalmente ad incontrare il pubblico che ti segue dopo gli anni che ci lasciamo alle spalle?

È davvero importante creare un rapporto con il proprio pubblico ed è bello riuscire ad instaurare un legame forte.

Questo passaggio purtroppo con il covid in questi anni è stato complicato ma sono sicura che questo 2022 sarà il nostro anno.

Il Super! House & Kitoons Tour: i dettagli della data di Viareggio

Il Super! House & Kitoons Tour – l’imperdibile tour di Super!, il brand di intrattenimento di Paramount dedicato a bambini e ragazzi in onda sul canale 47 del dtt e di tivusat e sul 625 di sky, in collaborazione con Kitoons, la piattaforma di intrattenimento di IMC TOYS – farà tappa a Viareggio, in Piazza Pea.

Ecco il programma delle giornate, orario di apertura dalle 11.00 fino alle 19.00:

• APERTURA AREA – Memory – ore 11.00

• Challenge Just Dance – ore 11.30

• M&G Dotty – ore 12

• Memory – ore 12.30

• Challenge Just Dance – ore 13

• SHOW BFF – ore 14

• Memory + M&G – ore 14.30

• M&G Dotty – ore 15.30

• Challenge Just Dance – ore 16

• SHOW BFF – ore 16.30

• Memory – ore 17

• M&G Dotty – ore 17.30

• Challenge Just Dance + M&G – ore 18

• SHOW BFF – ore 18.30