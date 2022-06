‘Love & Gelato’, parlano i protagonisti: «Storia di giovani ragazzi che crescono»

Arriva su Netflix il 22 giugno Love & Gelato, film scritto e diretto da Brandon Camp. Girato tra Roma e Firenze e basato sull’omonimo romanzo di Jenna Evans Welch, nel cast di Love & Gelato troviamo Susanna Skaggs, Tobia De Angelis, Owen McDonnell, Valentina Lodovini, Saul Nanni e Anjelika Washington.

Abbiamo parlato del film – una commedia romantica ma anche un racconto sulla scoperta di sé – con Tobia, Susanna e Saul che subito ci hanno raccontato quanto è stato bello girare nella nostra Capitale.

«Abbiamo girato al Campidoglio ed è stato incredibile», ci dice subito Susanna a cui fa eco Saul: «Roma è una città magica. È sempre bello tornare in questa città e avere l’occasione di girare in zone solitamente bloccate dai turisti».

«Ho visto posti e sono entrato in luoghi in cui non sarei mai entrato», conclude Tobia.