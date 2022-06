Gaia Gentile racconta ‘Tanto Tutto Passa’: «Un esame di maturità, però felice»

Gaia Gentile ci racconta 'Tanto Tutto Passa', il nuovo album uscito giovedì 26 maggio. Un viaggio sonoro nell'importanza dell'essenziale.

Grazie al sostegno di Puglia Sound, da giovedì 26 maggio sarà disponibile in fisico e in digitale Tanto Tutto Passa, il nuovo album della cantante pugliese Gaia Gentile.

Per la realizzazione del nuovo album, Gaia Gentile – durante la sua tournée in Brasile – ha collaborato con artisti del calibro di Alegre Correa, chitarrista della band The Zawinul Syndicate, e Sandro Haick, produttore e direttore musicale di molti progetti che vantano la vittoria dei Latin Grammy.

L’album Tanto Tutto Passa è un gioco di suoni e parole che racchiude tutta l’esperienza vissuta e assaporata in giro per il mondo. Il disco è composto da 10 brani scritti da Gaia Gentile insieme a Nicolò Pantaleo e Antonello Boezio. E in ogni traccia c’è la voglia di sorprendere in maniera originale, senza prendersi mai troppo sul serio. Ogni brano del disco vuole far sì che chi lo ascolta possa intraprendere a sua volta un viaggio.