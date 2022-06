Stefano Bollani e Valentina Cenni: «La musica non conosce confini»

Un album e uno speciale in tv, 'Via dei Matti Picture Show'. La nostra intervista a Stefano Bollani e Valentina Cenni.

Un disco per celebrare la musica del programma Via Dei Matti numero 0 e un nuovo appuntamento televisivo, Via Dei Matti Picture Show, dedicato al cinema. Stefano Bollani e Valentina Cenni si lasciano alle spalle mesi intensi e si preparano a quelli che verranno, forti del successo di un format che è riuscito a riportare la musica in tv con un linguaggio inedito e innovativo. «Non ci aspettavamo questo riscontro. Non ci aspettavamo nulla in realtà, ed è il modo migliore per approcciarsi alle cose. – ci dice Valentina – Avevamo voglia di ripercorrere strade che amiamo tanto e mettere in questo carrozzone tantissima gente».

Stefano Bollani e Valentina Cenni: l’album Via dei Matti numero 0

Uscito il 27 maggio (anche in una Special Edition autografata dagli artisti), il disco Via dei Matti numero 0 celebra l’omonimo programma con una tracklist che propone le canzoni più belle fra quelle sentite nel corso del programma di Rai3. Venti tracce, selezionate d’istinto per creare un viaggio musicale variegatissimo.

«Avremmo dovuto fare un disco infinito. – dice Valentina – Perché tutte le canzoni del programma sono state scelte da noi e non vedevamo l’ora di portarle al pubblico. Quindi abbiamo dovuto ridurre, e abbiamo agito d’istinto».

Tra i brani dell’album, abbiamo chiesto a Valentina e Stefano quale si divertono maggiormente a cantare. E quale canzone li ha emozionati di più. Il più divertente li mette d’accordo – Il Siero di Strokomogoloff – mentre il più emozionante per Bollani è Anema e Core e, per Valentina, è l’intramontabile Il Mare d’Inverno.

Ma la musica è anche contaminazione, come ci ricorda Bollani.

«Il bello della musica è che non ha bisogno di essere tradotta. – dice – E non conosce confini, perché è la sostanza di cui siamo fatti».

Il programma Via dei Matti Picture Show

Domenica 5 giugno alle 21.25 su Rai 3 andrà in onda Via Dei Matti Picture Show, una serata speciale di grande musica, prodotta da Ballandi per Rai 3. Il tema della serata, scelto dai due padroni di casa, sarà il cinema.

«Esploreremo il magico rapporto tra musica e immagini. – ci dice Bollani – Ancora più magico, quando la musica viene creata appositamente per le immagini. La prima volta lo fece un italiano, Ottorino Respighi. La storia della musica per il cinema passa per l’Italia e noi faremo il possibile per raccontare com’è nato il rapporto tra queste due forme d’arte, di cui siamo profondamente innamorati».

Racconti ed esibizioni, ricordi e aneddoti dei molti amici di entrambe le arti saranno dunque i nuovi protagonisti di casa Bollani – Cenni. In attesa della seconda stagione di Via dei Matti numero 0.