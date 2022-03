Littamè racconta ‘Respiro su Marte’: «Un brano personale, ma parlo solo con la musica»

Dopo Sanremo Giovani, Littamè torna con nuova musica. Qui ci racconta il nuovo singolo 'Respiro su Marte'.

L’abbiamo conosciuta durante Sanremo Giovani 2021 con il brano Cazzo avete da guardare. Ora Littamè torna con un nuovo singolo, Respiro su Marte (Matilde Dischi/Artist First). Un brano indubbiamente più intimista, più personale, che racconta di una mancata intesa.

«È un brano personale. – ci dice Littamè – Cazzo avete da guardare parlava più di esperienze di persone vicino a me. Avevo l’ansia di farlo uscire, perché è sempre delicato parlare della propria storia d’amore. Alcune cose però riesco a dirle solo con la musica. Respiro su Marte racconta di una storia d’amore nata a 15 anni. All’inizio è un gioco, ma alcune parole che ti vengono dette ti fanno male e credi sempre di essere sbagliata. In realtà ognuno di noi è diverso».

C’è però una coerenza tra Cazzo avete da guardare e Respiro su Marte. «Tutti e due i brani sono la mia vita», dice Littamè. Uno è «più generale», l’altro più intimo. Ma Respiro su Marte è anche «un esperimento ben riuscito» di scrittura, metrica e melodia (grazie alla produzione di Stefano Paviani e Laguna). Del resto, Sanremo Giovani è stato senza dubbio anche un banco di prova.

«Cosa mi porto dietro? Sono più sicura di me stessa e di ciò che faccio. – dice l’artista – Credo capiti a tutti se fai un’esperienza come Sanremo Giovani. Ricevi sempre tanti no e, quando ricevi un sì, è la prova del fatto che puoi farlo. È stata una settimana anche stressante. Per il resto però lo rifarei altre cento volte. Ho pianto di gioia».

E nel 2022 cosa accadrà? «È un periodo particolare per me – ci dice Littamè – perché ho anche ritrovato amici che si erano un po’ persi. A me piace ascoltare anche le loro storie, se qualcosa mi colpisce ne scrivo. Scrivo le note sul telefono e spero che diventino qualcosa da condividere».