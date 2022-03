‘Le TikToker’ di ‘Pechino Express’, Anna Ciati e Giulia Paglianiti: «È stato strano non avere il telefono»

Prime eliminate di ‘Pechino Express’, le giovanissime TikToker ci hanno raccontato emozioni e paure di un viaggio senza smartphone.

Come si vive senza smartphone? Lo hanno sperimentato le giovanissimi Anna Ciati e Giulia Paglianiti, Le TikToker di Pechino Express. Prime eliminare dall’adventure game che ha debuttato su Sky il 10 marzo, le giovanissime influencer con il sogno della televisione hanno dovuto abbandonare i loro profili. E per chi, come loro, è abituato a condividere ogni cosa è stata una sfida nella sfida.

“È stata un’esperienza imprevedibile, faticosa ed entusiasmante”, ci hanno confidato Anna e Giulia, emozionatissime alla vigilia della messa in onda. “Ho avuto paura di perdere qualche rapporto per il fatto di non sentire le persone che stavano a casa”, confessa poi Ciati. “ Ovviamente parlo di amicizie, perché mia mamma piangeva tutti i giorni! Una sicurezza che, invece, ho maturato è che certi legami titubanti prima di partire si sono stretti ancora di più”.

“Pechino Express mi ha aiutato a capire chi sono davvero le persone che contano per me”, afferma Anna Ciati. “Una foto che descriva ‘Pechino Express’? Sicuramente noi due con lo zaino!”.

“A me ha dato sicurezza il fatto che, inaspettatamente, sono riuscita a cavarmela, a essere contenta e a vivermi bene un’esperienza in cui non avevo niente”, ci dice poi Giulia. “E io sono la classica persona che se si ferma la macchina si mette a piangere per una settimana! La fatica è stata tanta, secondo me il sorriso viene dopo, ripensando a tutte le cose che hai fatto”.

“Adesso so che posso fare tutto ciò che voglio e non servono confort o lusso per fare esperienze”, afferma Giulia Paglianiti.

E a proposito dei social, le tiktoker ci confermano che “è stato abbastanza strano non poter condividere quello che stavamo vivendo. Noi siamo nate così, e poi ci sono stati momenti da immortalare: non poterli mostrare un po’ ci ha fatto rosicare”.

Foto da Ufficio Stampa Sky