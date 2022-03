‘Week-End In Famiglia’, la prima produzione originale francese di Disney+

Sophie Reine e Pierre-François Martin-Laval ci raccontano 'Week-End in Famiglia', prima produzione originale francese per Disney+.

Il 9 marzo su Disney+ arriva Week-End In Famiglia, la prima produzione originale francese per la piattaforma streaming. Week-End In Famiglia segue le avventure di una caotica e accattivante famiglia super-mista. Ogni fine settimana, Fred (Eric Judor) ha in custodia le sue tre figlie molto diverse tra loro: l’idealista Clara (Liona Bordonaro), l’eccentrica Victoire (Midie Dreyfus) e l’esigente Romy (Roxane Barrazuol). Tutto questo sarebbe già abbastanza complicato se non fosse che le loro tre madri (Annelise Hesme, Jeanne Bournaud e Annabel Lopez) e il migliore amico di Fred, Stan (Hafid F. Benamar), sono sempre in mezzo, rendendo i fine settimana ancora più frenetici.

«Sono stata chiamata dalla produzione – ci racconta la regista Sophie Reine – e, quando ho letto il copione, sono rimasta sorpresa perché era moderno, toccante ed era scritto molto bene. Mi è piaciuta l’idea di parlare della famiglia, mi ha ricordato il mio primo film».

Sono i registi Sophie Reine e Pierre-François Martin-Laval (detto Pef) a raccontarci questa prima produzione originale francese, sottolineando soprattutto il talento (e l’esuberanza) di Eric Judor. Da un lato, Sophie ha definito lavorare con l’attore «una sfida positiva». Dall’altro, Pef ci ha raccontato come si comportava sul set.

«Eric è un bambino – dice – quindi sul set era impossibile ottenere un po’ di silenzio. È davvero un tornado ed è sempre stato così. Abbiamo lavorato insieme da giovani, a teatro. E ho capito subito che è meglio non impedirgli nulla. Meglio lasciarlo libero di fare ciò che vuole. Perché in questo modo lui è capace di trasmettere gioia a tutti i colleghi, quindi ho lasciato che accadesse. E in questo modo è nata la complicità tra gli attori. Eric ha un bellissimo rapporto con i bambini e con le belle mamme di questo show».

Week-End In Famiglia e le famiglie allargate

Al centro dello show c’è la storia di una famiglia moderna e allargata. Il che ha reso il set popolatissimo (ma sembra che tutti amassero profondamente Eric), fornendo nello stesso tempo una fotografia contemporanea della società.

«Credo che il messaggio dello show – dice Sophie – sia che se c’è amore, se si parla, ogni famiglia funziona».

Meno incline al romanticismo Pef, che chiosa: «Non vedo tanti messaggi, credo che sia un divertissement. E che dimostri quanto sia difficile per un genitore crescere i propri figli e insegnare loro a convivere».