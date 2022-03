Federico Baroni e il brano per Michele Merlo: «La musica era il nostro viaggio»

Federico Baroni ci racconta il brano 'Chilometri', scritto come dedica all'amico e artista scomparso Michele Merlo.

Il 1° marzo è uscito Chilometri, il nuovo brano di Federico Baroni dedicato a Michele Merlo. E pubblicato proprio nel giorno in cui l’artista vicentino, scomparso la scorsa estate a causa di una leucemia fulminante, avrebbe compiuto 29 anni.

«Chilometri – ci dice Federico – è la mia dedica a Michele Merlo, un dei miei migliori amici. Ma c’è anche una dedica alla musica e a ciò che la musica rappresentava per lui. È un sogno che avevamo condiviso e che rendeva speciale la nostra amicizia. Sentivo l’esigenza di voler esprimere ciò che ho avuto dentro per mesi dopo la scomparsa di Michele, ma non in modo esplicito. Non volevo che fosse un brano palesemente dedicato a lui, ma volevo usare metafore per esprimere l’importanza della musica attraverso il concetto di viaggio».

Federico e Michele erano infatti legati da una profonda amicizia. I chilometri del titolo, in questo senso, rappresentano proprio il viaggio che porta un artista a scrivere e raccontare il proprio vissuto.

«La musica è un viaggio che facciamo ogni giorno. – dice Federico – Per Michele la musica non era solo una via di fuga, ma un modo per viaggiare con la testa. In Chilometri c’è l’importanza del percorso. Vogliamo arrivare sempre a un traguardo, ma per me è importante il viaggio e non il punto di arrivo».

Per l’occasione, Federico Baroni per la prima volta ha chiesto la collaborazione di alcuni autori. Perché tante cose scritte erano «troppo personali, forti e pesanti». Da qui la collaborazione con Riccardo Scirè e Raige, con cui Federico è riuscito «a trovare le immagini giuste per un concetto complesso».

«Il pezzo sembra dedicato a una ragazza, ed è un pezzo d’amore in effetti. – dice – Ma alla fine è la storia di un viaggio alla ricerca di noi stessi».

L’Associazione Romantico Ribelle con Federico Baroni per Michele Merlo

Chilometri è anche un video realizzato in collaborazione con l’Associazione Romantico Ribelle, nata in ricordo di Michele e presieduta dalla famiglia. Attraverso una call to action partita dai social dell’Associazione, sono stati raccolti una serie di video inediti che ritraggono Michele in situazioni informali e quotidiane con gli amici, in famiglia o con i fan.

«Ero partito con l’idea di voler ricordare Michele con immagini non associate a lui come cantante, ma come persona e come amico. – spiega Federico – Ho contattato i suoi amici più stretti e siamo riusciti a trovare tantissime clip. Lui era una persona che non dava confidenza, ma credo che con questo video tante persone scopriranno il suo lato più bello».

E, tuffandosi per un po’ nei ricordi, Federico ci dice di conservare tanti preziosi momenti con Michele.