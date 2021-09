Mèsa e l’anima notturna di ‘Romantica’: «Il buio aiuta a essere sinceri»

Si intitola Romantica il nuovo album della cantautrice romana Mèsa, uscito venerdì 17 settembre per Bomba Dischi. Un lavoro che già dal titolo svela la sua anima, per quanto il termine Romantica possa avere una doppia accezione.

«Questo disco è romantico sotto due punti di vista. – ci dice Mèsa – Da un lato parla d’amore. Dall’altro parla molto di lavoro interiore e di malessere, un romanticismo che definirei più letterario. Mi piaceva questa doppia lettura. La canzone Romantica apre il disco non a caso. Mi sembrava il brano capace di presentare gli altri in maniera migliore».

Romantica arriva a tre anni di distanza dall’opera prima Touché ed è stato arrangiato e prodotto da Federica Messa, Giuseppe

Bartolini e Andrea Suriani. Sia il tappeto sonoro che i testi contribuiscono a creare un ambiente notturno, quasi onirico.

«Ho scritto queste canzoni di notte. – ci spiega la cantautrice – Credo che la notte sia un momento in cui ti lasci andare e pensi alle cose in maniera più lucida. Forse perché ci sono meno freni e meno paura del giudizio. Il buio in questo aiuta a essere sinceri. E poi parlo molto di ciò che vorrei e di ciò che sogno. Scrivere queste cose a mezzogiorno è diverso».