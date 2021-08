‘Gli Amici delle Vacanze’, parla il cast. John Cena: «Ridere, in questo momento, fa bene»

Due coppie all’apparenza diversissime nei modi e nelle abitudini si incontrano in un resort in Messico. Da un lato i morigerati Marcus e Emily (interpretati da Lil Rel Howery e Yvonne Orji), dall’altro i festaioli Ron e Kyla (John Cena e Meredith Hagner). Sono i classici ‘amici delle vacanze’ che – in questa comedy – straripano oltre i confini a loro solitamente concessi e finiscono per influenzare anche la vita al di fuori delle canoniche ferie. Tra equivoci e imprevisti, Gli Amici delle Vacanze diverte ma fa anche riflettere. Diretto da Clay Tarver, Gli Amici delle Vacanze arriva il 27 agosto su Disney+ in Italia (come Star Original). A parlarcene in anteprima sono proprio i protagonisti della commedia, a partire da John Cena che veste i panni del bizzarro Ron.

«Siamo attori e credo che proviamo sempre a interpretare estensioni di noi stessi o l’opposto della nostra personalità. – riflette John Cena – Non credo che Ron indosserebbe un panciotto. Penso però che sia una persona capace di vivere il presente e godersi la vita. Credo anche che sia emotivamente connesso con se stesso. Non si vergogna. E sicuramente se c’è da divertirsi, è il capitano della nave».

Yvonne Orji interpreta invece Emily, metà della coppia più moderata della comedy.

«Emily è divertente. – commenta – Non è riservata come Marcus, vuole però che tutto fili liscio. Credo che sia una persona che voglia piacere alla gente, mi identifico molto. In effetti sto facendo molta terapia in questo periodo. Come scopriamo nel film, provare a soddisfare le persone può portare anche tanti problemi».

Del resto, l’intera commedia ruota proprio intorno alle differenze e ai contrasti tra i protagonisti del film.

«Tutti andiamo in vacanza. – commenta il regista Clay Tarver – Incontri qualcuno e per una settimana diventate anche fin troppo intimi. E poi quando torni alla vita di tutti i giorni ti chiedi Siamo amici o non siamo amici? Quanto siamo amici?. In vacanza esci un po’ dalla tua comfort zone pensando di non rivedere più nessuno. Questo è un film e la premessa è Cosa succede se queste persone poi le rivedi?. Mi è capitato di incontrare persone in vacanza in Messico e pensare che saremmo stati amici per sempre. E poi una volta all’aeroporto mi son detto Forse no».



«L’intero cast è pieno di talento, soprattutto ognuno nella sua specialità. – aggiunge John Cena – Hanno tutti una grande personalità comica. Io li ho semplicemente lasciati lavorare, perché avere a che fare con me in una comedy è facile. Sono un ragazzone ed è ovvio andare contro lo stereotipo o buttarcisi dentro. In questo caso ci siamo immersi, perché il mio personaggio sembra cattivo, ma in realtà è molto emotivo. Amo il contrasto, soprattutto tra lui e il personaggio di Rel».