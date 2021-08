Gigi Funcis e il suono del futuro di ‘LIBRA’: «Un connubio tra musica e fantascienza»

Saranno la Fortezza di Gradisca (GO) e il suggestivo Castello di Miramare a Trieste ad ospitare – dall’8 al 12 settembre – LIBRA, eccezionali scenografie di videomapping nate dalla collaborazione dell’astrofisico Roberto Trotta con il regista Gigi Funcis. Uno spettacolo evento che unisce ologrammi, visual effects, intelligenza artificiale e attori in carne e ossa, tra cui il protagonista Lorenzo Acquaviva. Scienza e fantascienza, dunque, si sovrappongono grazie ai contributi video di Carlo Rovelli, Piergiorgio Odifreddi e l’archeo-astronomo Ed Krupp e le musiche di scena di Eterea Post Bong Band con la collaborazione di Enrico Gabrielli e Nicola Manzan.

Che suono potrebbe avere, effettivamente, il futuro? Ce lo spiega Gigi Funcis.

«LIBRA è basato su una storia vera o, come ci piace dire, futura. – ci racconta il regista – Raccontiamo qualcosa che forse la società umana si troverà a fronteggiare tra una ventina d’anni, l’inquinamento satellitare. Noi usiamo tutti i giorni i nostri device per avere ricerche geolocalizzate, senza renderci conto che il continuo lancio dei satelliti da parte dei baroni dello spazio sta creando una cortina. Si calcola che tra venti anni ci saranno più di 100mila satelliti in orbita bassa».