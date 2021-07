Marina Loi e Flavia Triggiani autrici di Lady Gucci: «Abbiamo scoperto una donna complessa e luminosa»

Amiche e colleghe: Marina Loi e Flavia Triggiani sono le autrici del docufilm Lady Gucci e la dimostrazione che il girl power ha una marcia in più. Intervista

Giornaliste, autrici, registe, amiche: sono Marina Loi e Flavia Triggiani. Tra i loro ultimi lavori la serie Detectives su Rai 2 e il docufilm ‘Lady Gucci’. Un’opera questa, in cui Patrizia Reggiani si racconta con grande onestà, in un momento in cui l’omicidio Gucci è tornato alla ribalta vista l’imminente uscita del film diretto da Ridley Scott.

“Abbiamo scoperto una donna complessa, eclettica e luminosa – raccontano le autrici nella nostra intervista – Che ha pagato fino alla fine il suo debito con la giustizia”.

Un lavoro, nato dalla voglia di proporre al pubblico un punto di vista diverso su un fatto di cronaca e su un personaggio molto conosciuto. L’omicidio Gucci è stato raccontato molte volte, ma lei Patrizia Reggiani la mandante di quel delitto non si era mai esposta, non si era mai raccontata. All’epoca in cui Triggiani e Loi hanno l’hanno incontrata, Reggiani stava scontando la pena nel carcere di San Vittore.

“Volevamo che raccontare il suo punto di vista, volevamo capire se e come il carcere l’avesse cambiata – spiega Flavia Triggiani – All’inizio questa è stata una difficoltà: farle capire che noi volevamo realizzare un lavoro in cui lei si raccontasse nel profondo, e mostrare agli spettatori il suo punto di vista”

Una donna vera, diretta, sincera: questa è la Lady Gucci che si sono trovate davanti che ha parlato di se dell’amore per suo marito e dell’odio che l’ha portata a compiere quel gesto estremo.

“Sebbene il punto di vista del regista o dell’autore in qualche modo ci sia sempre, quando affrontiamo temi come questo cerchiamo di tener presente tutti i lati della storia anche quelli che sono rimasti ancora un po’ in ombra e che devono essere mostrati. – racconta Marina Loi – Diventiamo una sorta di investigatori.”

La passione per il crime in Detectives su Rai 2

Tema quello del crime e delle investigazioni che le ha viste coinvolte anche nella realizzazione di Detectives, la serie in 6 episodi in onda su Rai2 in seconda serata, in cui Giuseppe Rinaldi ripercorre alcuni casi giudiziari risolti e irrisolti. Una serie che vede la collaborazione della Polizia di Stato e in cui i protagonisti del racconto sono i “detectives” che hanno seguito in prima persona i casi di cronaca nera.

Triggiani e Loi: anche le donne sanno fare squadra

Una squadra solida e forte quella formata da Triggiani e Loi, colleghe ma anche amiche nella vita; un sodalizio che va avanti da oltre 10 anni a dimostrazione che anche tra donne è possibile fare squadra.

“Molte persone si stupiscono che non ci sia rivalità, gelosie tra noi – racconta nella nostra intervista Marina Loi – Ma noi ci completiamo, abbiamo trovato in questo una forza incredibile che desta stupore in molti. Perché abbiamo un fuoco dentro e la forza di due diventa poi esponenziale” “Ci compensiamo, è vero – risponde Triggiani – Dall’organizzazione del lavoro, al pensiero. Ci incastriamo perfettamente ed è bellissimo perché non siamo solo colleghe ma anche amiche e so che non è facile trovare un connubio così, magico. E poi passano gli anni più diventiamo complementari”.

Lo sguardo è al futuro e le vede già all’opera su diversi progetti: tre documentari per l’esattezza di cui firmeranno anche la regia. Uno di questi tratterà la triste storia della ‘Uno bianca’.

“Una storia che è conclusa sì, ma che ha ancora molte finestre da poter aprire. – racconta Loi – Anche in questo caso, faremo un documentario storico quindi seguiremo gli atti e la verità processuale, ma questo non ci impedisce di aprire delle finestre sui dubbi che ci sono ancora”.

