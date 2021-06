Claire Audrin: «Grazie a LAZIOSound lavoro al nuovo disco»

Claire Audrin, vincitrice di LAZIOSound, ci parla del suo nuovo singolo 'Sospesa'. Per Claire si tratta del primo singolo in italiano.

La vincitrice di LAZIOSound Claire Audrin pubblica il suo primo singolo in italiano, Sospesa, disponibile dal 25 giugno. Il contest organizzato da Regione Lazio LAZIOSound Scouting 2021 ha premiato Claire nella categoria Songwriting Heroes e con il premio assoluto. Proprio la vittoria finanzierà il disco di Claire Audrin, in italiano.

«L’esperienza di LAZIOSound è stata bellissima. – ci dice Claire – Soprattutto per il momento che stiamo vivendo e che per noi musicisti è stato brutto. Non abbiamo potuto fare live. LAZIOSound è stato un modo per tornare sul palco. Per me è stato molto positivo perché ho in cantiere diversi brani in italiano e LAZIOSound mi dà la possibilità di creare il disco nuovo».

Intanto la nuova musica di Claire Audrin parte proprio da Sospesa.

«Per me è una cosa nuova, perché è il mio primo brano in italiano. – dice la cantautrice – È stata una sfida, ma sono soddisfatta di ciò che è uscito. Parla di una relazione malata in cui c’è una parte forte e una debole. È come un grido di libertà, la mia emancipazione da questo rapporto che mi ha incatenato per tanto tempo».

Claire Audrin, da YouTube al sostegno di Ermal Meta

Ricalcando le orme di artisti come i Måneskin ed Ed Sheeran, anche Claire Audrin si esibisce per le strade di Londra. Nel 2016 apre un suo canale Youtube dove realizza cover in chiave acustica, a cappella o creando le strumentali senza strumenti reali, ma realizzate con suoni di oggetti. Nell’estate 2016 realizza in questo stile la cover Sofia con Michele Bravi e lo stesso Alvaro Soler. Nel 2018 sale su un palco molto importante, come quello dell’allora vincitore del Festival di Sanremo, Ermal Meta, aprendo due suoi concerti.

«Aprire i concerti di Ermal Meta ed è stata una delle esperienze più belle della mia vita. – dice Claire – Lui ha condiviso il mio disco e da lì ho capito che lui apprezzava la mia musica».

Nel frattempo, Claire Audrin si prepara a tornare live, debuttando in anteprima con il suo tour il 4 luglio al Festival Dominio Pubblico – La Città agli under25 in collaborazione con LAZIOSound. Il 14 Luglio sarà sul palco di LAZIOSound Festival del Castello di Santa Severa. A seguire Claire girerà l’Italia al fianco di Gio Evan, di cui Claire aprirà i concerti. A partire dal 9 Luglio al Phenomenon (Fontaneto d’Agogna), passando per il 16 e 17 Luglio rispettivamente a Piazza Alpini (Bergamo) e Parco Pegaso (Jesolo). Il tour riparte il 3 Agosto a Rocca Malatestiana (Fano), per proseguire a Porto Antico (Genova) il 7 e concludersi il 21 a Villa Bertelli (Forte dei Marmi) ed il 30 all’Anfiteatro le Cascine (Firenze).