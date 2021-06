‘Dolce Vita’, Shiva: «La grande noia dietro il successo»

Shiva ci racconta 'Dolce Vita', il nuovo album in uscita l'11 giugno. Proprio come nel film di Fellini, Shiva racconta le ombre del successo.

Dopo un anno di silenzio, esce finalmente Dolce Vita di Shiva. Un album ricchissimo – sia nei testi che nelle sonorità – nel quale il rapper indaga sul lato più cupo del successo e della ricchezza. Non è un caso che il titolo del disco e la sua cover rimandino al film di Federico Fellini che ruota intorno alle medesime tematiche.

«Ho visto La Dolce Vita per caso e mi ha ispirato, perché è molto italiano. – ci dice Shiva – Il film racconta la grande noia dietro il successo. Mi sono sentito rappresentato perché pochi parlano di questo aspetto. È tutto figo, ma mi annoio e mi manca sempre qualcosa».

Che Dolce Vita sia un album molto personale lo dimostra già il singolo La mia storia, che ha anticipato il progetto. Il video del brano è diretto da Enrico Yaay con la produzione di Leon e offre una scintillante vista della dolce vita dai grattacieli milanesi. Perché la storia di Shiva parte da Milano Ovest e lì si snoda e sviluppa, nel bene e nel male.

«Per me il luogo e le immagini sono fondamentali. – ci spiega il rapper – Il luogo in cui vivi diventa ciò che sei e ciò che racconti. All’inizio detestavo Milano, poi col tempo ho imparato a conoscerla sotto aspetti diversi. Ora ho lo sguardo su ciò che ho passato e non dimentico mai da dove vengo. Ora Milano mi ispira tanto».

Non ci sono featuring in Dolce Vita (se non per un’incursione di Lil Baby in Mastercard) e anche questa scelta – a suo modo – è una dichiarazione di intenti.

«Ho sempre scritto tanti pezzi, stavolta ho voluto capire cosa volessi scrivere più che riuscirci. Ho raccolto brani che già avevo e ho scritto brani più introspettivi. Avevo voglia di guardarmi dentro, volevo toccare argomenti non facili».

«Sono le piccole cose che fanno la differenza, i messaggi che lasci. – conclude Shiva – Le persone si rivedono in te nelle cose simili, non puoi parlare sempre di cose sfarzose. La direzione creativa invece è abbastanza chiara. Non è un album molto versatile musicalmente, ma su alcuni brani ci sono suoni veri. Ogni brano ha un senso e l’obiettivo è sempre quello di lasciare un’emozione».