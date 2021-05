Storie di Mare e Piccole Terre, Isabella Turso: «Dobbiamo vivere il nostro pianeta rispettandolo»

Storie di Mare e Piccole Terre inaugura la stagione teatrale su LIVENow. Lo spettacolo si terrà in live streaming dal Teatro Auditorium di Trento, domenica 23 maggio alle ore 20.00.

Teatro, ma anche e soprattutto sostenibilità e arte. L’obiettivo dello spettacolo è infatti quello di evidenziare l’urgenza e la necessità di una maggiore attenzione alla salvaguardia del nostro pianeta. Il tutto attraverso tre diverse componenti artistiche: una componente narrativa, affidata a Dario Vergassola, una musicale, affidata alle composizioni di Isabella Turso, Maurizio Dini Ciacci e Michele Tadini, con la partecipazione artistica del rapper Dargen D’Amico e dell’incantatrice Marquica, ed una visuale realizzata dal Premio Oscar Luc Jacquet.

«È uno spettacolo che avvicina più sensibilità artistiche. – ci dice Isabella Turso – Il tema principale sono queste storie di mare e di piccole terre, che sono poi le Cinque Terre di Dario Vergassola. Sono storie di piccoli animali del mare, raccontate dal loro punto di vista. La situazione non è proprio idilliaca. C’è tanta musica, ci sono suggestioni visive. E c’è la regia di Luc Jacquet, che ha fatto veramente un lavoro eccezionale. Credo che il pubblico che lo vedrà non potrà non meravigliarsi di fronte a questo impatto visivo e sonoro».