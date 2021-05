Aka 7even: «Perché devo essere per forza una cosa se posso esserne tante?»

Venerdì 21 maggio esce l’omonimo album d’esordio di Aka 7even (Columbia Records Italy/Sony Music Italy). Dopo Amici 20, Luca Marzano è dunque pronto a mostrare se stesso a 36o gradi, con un progetto a dire il vero molto ricco, sia negli stili che nella quantità.

Del resto, dopo la finale inizia il percorso vero e proprio di Aka 7even, che confessa di non aver ancora metabolizzato tutto ciò che è successo negli ultimi mesi. «È tutto nuovo. – precisa – Vedo i social che mi supportano ed è tutto ciò che ho sempre desiderato».

Ora a parlare, di sicuro, è la musica.

«Non vedo l’ora che le persone ascoltino ciò che sono e ciò che sono stata prima, durante e post Amici. – ci dice Aka 7even – Perché l’album racchiude questo. Una personalità versatile che si mostra per tutto ciò che sa fare, dall’RnB alle ballad. I testi parlano dell’amore che io vivo. Non solo nelle relazioni. Io ho bisogno di circondarmi d’amore, legato a qualsiasi tema, e parlo molto di me. Ho scritto molto di me nell’album».