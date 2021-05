Lodo (L. Zurzolo) ha vent’anni e vive le difficoltà della sua età, tra un difficile rapporto con il padre e il tentativo di conquistare Giulia (C. Anotnelli), la sua coinquilina di cui è follemente innamorato. Si esibisce con i MOB, una band indie, in un leggendario locale romano: il Morrison. Un giorno, casualmente, la strada di Lodo incrocia quella di Libero Ferri (G. Calcagno), ex rockstar dalla carriera in stallo, che cerca di ritrovare il successo ma finisce per chiudersi sempre di più in se stesso, trascurando la bella moglie Luna (G. Marra) e vivendo isolato nella sua lussuosa villa piena di ricordi.

Tra sogni, fallimenti, amicizia, amori tormentati e curiosi personaggi, il loro incontro diventerà uno stimolo reciproco ad andare avanti, ma a tratti anche un difficile confronto tra generazioni e modi di essere molto diversi.

Abbiamo incontrato il regista e frontman dei Tiromancino, che firmano la colonna sonora del film, e ai nostri microfoni Zampaglione ha raccontato la tensione vissuta durante la realizzazione del film (girato in piena pandemia) e l’emozione dell’ultimo giorno di riprese. Di quanto questo film, parli per certi versi anche di sé: a partire proprio dal locale che da il nome al film, il Morrison, somma di tanti club in cui il regista si è esibito. Per arrivare a Lodo e Libero, entrambi facce di una stessa medaglia, che lui conosce e in cui si è rivisto.

«Il Morrison raccoglie tutta la vita che ho passato nei locali, da quando avevo 17 anni al Big Mamma, a Il Locale a Roma, ma anche tutti quei locali in giro per l’Italia in cui ho suonato e a cui auguro il meglio in un periodo difficile come questo».

Ambiente imprescindibile della vita di un musicista quello dei club, dei locali, dove si vivono sogni delusioni e successi, anche quando davanti a te ai un pubblico di poche persone. Morrison è un film in cui si respira tutto questo e in cui due generazioni si trovano a confrontarsi con le proprie speranze e con le proprie delusioni.

«Me lo ricorderò questo film, c’è voluto tanto coraggio e tanto amore per portarlo a termine, è stato un grido contro il buio».