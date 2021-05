Maninni: «Ho capito chi sono e cosa voglio raccontare»

Il 14 maggio esce 'Vestito Rosso', il nuovo singolo di Maninni. Il cantautore ce lo racconta parlando di un «nuovo percorso».

Si intitola Vestito Rosso il nuovo singolo di Maninni, disponibile da venerdì 14 maggio. Il brano arriva a qualche mese di distanza dalla pubblicazione di Senza, il singolo con cui l’artista ha inaugurato il suo nuovo corso discografico e artistico.

Scritto e composto da Maninni e Diego Calvetti, Vestito Rosso è un viaggio introspettivo in cui realtà e dimensione onirica si sfidano quasi fino a confondere i loro confini.

«Ho aspettato tanti anni per far uscire questo progetto e ho fatto tanta gavetta. – ci dice subito Alessio – Il primo brano è stata una grande emozione, perché è il primo singolo, ma il secondo ti mette un po’ di strizza perché ti domandi se piacerà. Sono emozionato perché il progetto sta andando avanti».

Più nel dettaglio, Vestito Rosso è «nato in modo spontaneo, non nasconde un messaggio profondo».

«Mi piace mischiare la fantasia e la realtà, catturare immagini che si possano vivere. – dice Maninni – Ho iniziato a scrivere questo brano perché avevo in mente questo ragazzo che con la solitudine è spinto a fantasticare su una storia d’amore con una ragazza che ha un vestito rosso».

Maninni e l’importanza di non cedere alla fretta

La musica di Maninni è del resto piena di «abitudini e di piccole cose della vita che non ci accorgiamo di fare». E, se i testi sono pieni di piccole verità condite da immagini oniriche, è importante per Alessio che il sound non sia «per forza attuale, perché l’arte vince se è immortale nel tempo».

Alessio lo ha imparato a sue spese. Ci racconta dell’esperienza ad Amici di Maria De Filippi e di come la fretta sia stata una cattiva consigliera.

«Parlo di un nuovo percorso perché, nel periodo di Amici, con la spinta mediatica facevo le cose di fretta. – ci confessa – In quel periodo mi sono accorto che stavo sbagliando qualcosa. Ho preferito aspettare per fare un viaggio dentro me stesso e conoscermi meglio. Ho capito cosa sono e oggi mi sento me stesso».

«Il consiglio che darei a chi ha fatto la mia stessa esperienza è di non farsi prendere dalla fretta. Non credere di essere arrivato. – conclude – Ci sono i momenti no e se non sai affrontarli è difficile rialzarsi».