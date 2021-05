GionnyScandal, esce ‘Anti’: «Sii ciò che vuoi e fregatene, basta che stai bene»

Esce venerdì 7 maggio Anti, il nuovo album d’inediti di GionnyScandal. Un progetto che segna l’approdo dell’artista nel mondo musicale del pop-punk, senza filtri e senza pressioni.

«Questo album non è tanto frutto di una nuova consapevolezza, ma del coraggio. – ci dice GionnyScandal – Quello che non ho mai avuto. Sono sempre stato io, ma stavolta ho tolto i filtri a ciò che volevo dire e al genere musicale».

Anti è dunque un disco libero, in tutto e per tutto.

«L’evoluzione secondo me fa parte del non morire mai. Questa è un’evoluzione, ma è più che altro un taglio netto. È stato un I don’t give a fuck. Ho curato io tutta la produzione, tra l’altro. È stato praticamente prodotto da me al 100%».