Le ‘Notti di Luna’ di Enrico Nigiotti: «Ho imparato a godermi il momento, senza fretta»

Si intitola Notti di Luna il nuovo singolo di Enrico Nigiotti, fuori venerdì 23 aprile per Polydor/Universal Music. Un brano ispirato dalle notti trascorse a Capraia, isola dell’arcipelago toscano in cui il cantautore sembra essersi avvicinato alla natura e anche a nuove prospettive.

«L’idea l’anno scorso era quella di finire il tour e poi a metà settembre prendermi mezzo anno sabbatico. – ci racconta Enrico – Volevo partire e vivermi posti isolati e selvatici, soprattutto quando non c’è turismo. È successo ciò che è successo e mi sono convinto a partire subito. Sono andato direttamente a Capraia e mi sono trasferito lì. C’erano solo pescatori, è un mondo a parte. Ho vissuto la natura, come i bambini. Ciò che mi accompagnava sempre erano il cielo e la Luna. Vivevo la Luna nelle prime ore in cui era sveglia. O alle 5.30 di mattina, quando era stanca e stava andando a letto. Mi ha ispirato, ho parlato con lei per parlare con me».